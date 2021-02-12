«Конструктивным, аргументированным, убедительным был доклад Александра Лукашенко». Случчане о ВНС-2021

11−12 февраля проходит VI Всебелорусское народное собрание. Своими впечатлениями о форуме поделились случчане Людмила Дробыш и Анатолий Попов. Их слова передаёт «Слуцкі край».

Людмила Дробыш, библиотекарь городской библиотеки-филиала № 1 ГУ «Слуцкая районная центральная библиотека»:

— Большоена меня выступление Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании. Александр Григорьевич затронул все сферы жизнедеятельности, в том числе общественно-политические вопросы, развитие экономики, социальную поддержку населения — повышение зарплат, пенсионную систему, развитие здравоохранения. Президент говорил о необходимости предпринять меры для того, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни людей. Это в очередной раз подтверждает, что главный ориентир в нашей стране — это люди.

Ещё один из важных блоков выступления главы государства касался сбережения ценностей, традиций, которые позволяют нам — белорусам — оставаться нацией. Александр Григорьевич говорил, об образовании и культуре, защите исторической памяти, молодёжи. Нам нельзя потерять молодёжь. Мы должны передать страну в надёжные руки. Поэтому вопросы вовлечения молодых людей в созидательную деятельность, их творческое, интеллектуальное развитие — важнейшие для нас.

Анатолий Попов, заместитель председателя Слуцкой районной организации имени Маршала Г. К. Жукова ОО «Белорусский союз офицеров»:

— Конечно,, как проходит VI Всебелорусское народное собрание, ведь это главный форум страны, на котором будут определены основные направления развития Беларуси на ближайшее пятилетие. Конструктивным, аргументированным, убедительным был доклад Александра Лукашенко, который остановился на главных, в том числе проблемных, вопросах экономики, политики, социальной сферы нашего государства. Меня как представителя Белорусского союза офицеров, являющегося одним из инициаторов создания госпрограммы военно-патриотического воспитания молодёжи, населения, волнуют эти вопросы. Отрадно, что Александр Григорьевич затронул в своём докладе тему патриотического воспитания, необходимости сохранения и приумножения славных традиций этого направления.

Тема военно-патриотического воспитания была доминирующей в выступлении на Всебелорусском народном собрании заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых Сил — начальника главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майора Павла Николаевича Муравейко, который подчеркнул, что госпрограмма по военно-патриотическому воспитанию должна охватывать все слои общества, отдавая приоритет детям и молодёжи. Цель — не формальное, а принятое сердцем и душой чувство гражданской ответственности каждого за судьбу страны. Полностью разделяю эту точку зрения.

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Желаю дальнейшей плодотворной работы делегатам, участникам собрания.