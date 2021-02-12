На этой неделе в редакцию «Кур'ера» жители разных микрорайонов Слуцка сообщают о том, что не чищенные проезды во дворах домов создают аварийные ситуации, а на мосту в центре Слуцка люди падают на обледенелых дорожках. Обращение в ЖКХ, службу 115. бел и к депутату пока не дало результатов.

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«Не чистят проезжую часть дворов практически везде. Возле нашего дома на ул. Жукова, 12 А, из-за наледи и намётов снега создалась аварийная ситуация, — рассказал Игорь Губанов. — На выезде со двора образовались ледяные горы и большая яма. Там буквально сносило машины так, что стукнуть припаркованные было вполне реально. Я 10 января, в среду, позвонил в 115. бел и сказал, что проезжую часть возле дома не чистят. Они записали заявку и сказали, что ЖКХ обязаны это делать. День прошёл ничего не сделали. Звоню снова 115.бел. Они отвечают, что техника придёт 14 февраля. Тогда я предупредил, что сделаю фото и выброшу в Интернет. Через полчаса после этого звонка во двор приехала машина и просто засыпала проезд песком, ничего не почистив. Один из соседей, не дождавшись помощи коммунальных служб, посыпал ледяную гору солью. Только так она немного подтаяла.

Сегодня пошёл снег и двор завалило так, что проехать стало ещё труднее. А проезды так никто и не почистил".

Взял лопату и пошёл чистить

«На центральном мосту через Случь возле узла связи невозможно пройти уже несколько дней — ледяные надолбы с кулак размером и проход к мосту тоже не чищен, — рассказал Геннадий Реутский. — Я взял лопату и от самого пешеходного перехода вычистил до тротуара обыкновенной лопатой за за два часа. А потом спросил людей, которые шли там: «Как вам сейчас, хорошо идти?» Они говорят: «Конечно, хорошо! Ну так это же ваша работа!» Они думали, что я работник ЖКХ. Я им говорю: «Нет. Я — волонтёр, простой пенсионер, дядя Гена». Люди, которых я спрашивал, говорят одно — «бардак». Я звонил в ЖКХ и говорил, что пройти невозможно. «Не может такого быть!», — говорят они мне. Ну как же не может быть, когда мы с женой там каждый день ходим. Люди движутся мелкими шажками, чтобы не упасть. Я держал жену под руку, но она всё равно подскользнулась. Они сидят в кабинетах и думают, что всё сделано.

Я во вторник, 9 февраля, пошёл на прием к депутату Николаю Воронько, который, кстати, ещё и делегат Всебелорусского народного собрания и директор Слуцкого ЖКХ, и спросил, почему не чистят город, мост? Он мне обещал, что всё будет сделано, ночью этой же почистят, утром ни одной льдинки не будет! Утром я пошёл через мост — «а воз и ныне там». Лед на мосту не сбили, а только посыпали песком. В среду и в четверг было тоже самое. /…/ Он меня унизил просто!".

Ситуация во дворах

Читатели сообщают, что в микрорайоне улица «Ивановского-Чехова» некоторые дворы спроектированы так, что заехать может только одна машина. А остальные ждут, пока водитель чертыхаясь и буксуя по дворовому льду пытается попасть во двор. То тут, то там можно наблюдать, как жители дворов толкают машины, лишь бы освободить заезд другим машинам.

Вот что пишет на нашей странице в ВК Оксана Бирило: «Целый день выталкивают сегодня с Ивановского машины. Какой-то оранжевый мини-трактор прочистил час назад полдороги от „Сорренто“, выкинул снег прямо на тротуар там, где люди переходят, и уехал, тем самым и людям этим снегом перегородив дорогу, и главное именно в то место, где переход расчищен был для людей. Теперь через году перелазят. А на Ивановского в сторону садика как толкали машины, так и толкают».