«Жизнь ушла из деревни, остались высокие заборы и через один пустующие дома». Случчанка о том, какими были и какими стали Падерские Огородники

Вчера читала о Падерских Огородниках. Читать и приятно, и грустно одновременно. Когда-то были Огородники другие! Жизнь кипела. Было много людей, ни один дом не пустовал.

♦ Была мельница недалеко от школы. Как сейчас, помню её изнутри. Люди привозили зерно молоть, кто на чём: на колясках, на повозках. Шум и гам стоял. Запах муки, пыль мучная столбом, люди обсуждали жизненные темы.

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♦ Около магазина была эстакада высокая. Стоял домик, где хранились баки. Каждое утро приезжал молоковоз молоко забирать.

♦ Коров было много. Был график пасти коров между владельцами. Почти в каждом дворе была корова. Каждый день в обед люди ходили доить коров, приносили им вкусности: хлеб чёрный. До сих пор помню, как вечером коровы расходились по дворам, помню тех людей, которые ходили. Сейчас нет тех людей, две коровы на всю деревню. Поля травой в пояс поросли.

♦ Около леска была выставка собак. Тропинка спускалась сразу за мостом, проходила через поле, лесок. Асфальта ещё не было. Но зато от леска был сделан тротуар шириной больше метра, выложенный плиткой, и проходил он вдоль леска, бани и по всей деревне. Культурно было. Около леска была ферма. Бегали туда детьми. Был загон для коров.

♦ Потом стояла баня. Каждую субботу люди ходили туда мыться. Помню эти тазики до сих пор, душевно было.

♦ Около кладбища была весовая. Рядом огромная сенажная яма. Грузовики регулярно грузили из неё сенаж, взвешивали на весах и увозили.

♦ После ФАПа, влево, дорога вниз приводила к кузнице и конюшне. Кирпичную кузню тем летом сравняли с землёй. Был домик, где хранили сбрую на лошадей и каждое утро был «нарад». Это когда собирались люди и им говорили, что каждый должен сделать за день. Рядом под навесом стояли в ряд повозки. Распрягали лошадей. В конюшне в одной части стояли лошади, в другой — быки. Лошади съедали на поле всю траву, рос клевер, сейчас трава и бурьян в поле. Ничего давно нет: ни лошадей, ни конюшни. Пустырь.

♦ Реку тоже изменили. Колхозы не могли землю поделить, рекой границу отметили. Но это было немного раньше. Сейчас не река, а болото, заросла наполовину, камышом покрылась.

♦ Была школа. Детей было много. Каждый день собирались и играли в футбол на стадионе. Стояли ворота, турники. Два раза в день ездил автобус, отвозил и забирал детей в Козловичи в садик, в музыкальную школу. Вместо школы сейчас соцобъект, стадион закрыт для посещений, турники увезли.

♦ В клубе пускали фильмы. По деревне стояли афиши: в центре деревни и около магазина. Несколько раз в неделю рисовали афиши, клеили, и люди приходили смотреть фильмы. В клубе проходили костюмированные праздники: Масленица, Новый год, выступления детей. Была библиотека, библиотекарь. Сейчас клуб работает буквально «формально». Одно здание на три деревни. А дети летом на клочке земли около клуба играют в футбол, смастерив ворота из досок. Танцплощадка за клубом развалена, туалета нет тоже.

Жизнь ушла из деревни, остались высокие заборы, через один пустующие дома и ноль инфраструктуры. Молодёжи почти нет.

К слову, в 1890 году вся земля от Огородников до Лесунов, включая Ячево, принадлежала моему прапрадеду. Есть оригинал завещания с восковыми печатями и печатными буквами. Но это было давно. Было и прошло.

РАНЕЕ. Православная часовня, 60-летний магазин, бродячие собаки… Как я съездила в Падерские Огородники (фото)

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