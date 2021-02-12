Красота равно сексуальность? Мнение жительницы Слуцка о конкурсе «Самая красивая девочка Беларуси» и о родителях, которые в нём участвуют

Недавно «Кур`ер» писал о довольно спорном конкурсе «Самый красивый ребёнок Беларуси», в котором принимаюти их родителей. И мне есть что сказать по этому поводу.

«Конкурс», «победа», «признание» — эти слова, как патока, обволакивают уши родителей, отключая логику и здравый смысл. Все должны узнать, что их ребёнок самый лучший, самый красивый, самый умный и ещё много других «самый».

Мы-то с вами понимаем, что таким образом взрослые пытаются за счёт детей реализовать свои неудавшиеся амбиции, потешить самолюбие или побороть комплекс неудачника. А разные сомнительные личности на этом хотят в лучшем случае заработать, а в худшем — осуществить свои нездоровые фантазии.

Внешность — это то, что нам даётся от природы, а точнее говоря от наших родителей и других кровных родственников. А значит, если твой ребёнок будет кем-то признан «самым красивым», то ты красавчик, молодец и родился не зря, даришь планете такой чудесный генофонд.

Итак, «Самая красивая девочка Беларуси». Звучит солидно, почти как «Мисс Беларусь», только для детей. Что ещё надо, чтобы толпы родителей со всей страны приняли участие в этом конкурсе? Условия — проще некуда: загрузи три фотографии, напиши пару предложений о ребёнке — и, возможно, именно твоё чадо станет «самым-самым».

Вроде пока ничего криминального. И мы даже не будем вдаваться в этические вопросы а-ля «Могут ли родители малолетних детей участвовать от их лица в подобных конкурсах, публиковать фотографии, личную информацию и прочее?». Поговорим о более конкретных вещах, например, о сексе и сексуальности.

Конкурс «Самый красивый ребёнок Беларуси» разделён на категории по возрасту, то есть будет выбираться самый красивый ребёнок от 0 до года, 2-х лет, 3-х лет и так до 17-ти.

Я просмотрела каждую категорию. И вот что меня действительно насторожило: чем старше участницы конкурса, тем чаще попадаются фотографии, на которых девушки демонстрируют свою сексуальность. То есть в их понимании красота равна сексуальности. На секундочку, мы всё ещё говорим о конкурсе «Самый красивый ребёнок Беларуси». И в этом ракурсе данный конкурс воспринимается по-другому.

Например, обратите внимание на баннер, размещённый на главной странице конкурса. Внешний вид девочки слева явно не соответствует её возрасту — чокер на шее, блузка завязана на талии, живот оголён. И возникает вопрос: а для чего это? Неужели организаторов не смутил этот снимок? Обратите внимание: девочка в руках держит кубок победителя. Получается, что самая красивая девочка должна выглядеть так? Подчёркнуто взросло, сексуально?

Дети впитывают как губки. И если они видят, что «взрослая» девочка выигрывает, значит, это красиво. Дело не только в этом конкурсе. Объективация везде. Только давайте не вмешивать в это детей. Ребёнок должен выглядеть как ребёнок. Без ужимок, пошлости и «по-взрослому» оголённого тела. Красота не равно сексуальность.

Дорогие родители, если вы дочитали этот текст до конца, то, пожалуйста, подойдите к своему ребёнку и скажите, как сильно вы его любите и что он у вас «самый-самый». Вы это знаете без всяких конкурсов и доказательств. Объясните ему, что настоящая красота — в глазах смотрящего, а не во мнении других людей или короткой юбке.