В Слуцке на пожаре погиб человек

Об этом сообщается в сводках Минского областного управления МЧС.

В четверг, 11 февраля, в 6.22 в службу «101» поступило сообщение о запахе дыма в одной из квартир по улице Виленской, рассказали в Слуцком РОЧС. Это дом № 57, сообщали «Кур'еру» очевидцы.

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Когда спасатели незамедлительно прибыли на место, в подъезде этого дома стоял дым. Работники Слуцкого РОЧС в аппаратах с воздухом в одной из квартир на четвёртом этаже на полу в кухне в бессознательном состоянии обнаружили хозяйку квартиры — 85-летнюю пенсионерку. Они передали прибывшим работникам «скорой», которые констатировали смерть женщины.

В результате пожара повреждены постельные принадлежности в комнате, закопчены стены. Причина пожара устанавливается.

Обновлено в 10.39.