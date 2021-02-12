«До понедельника люди не смогут уехать из деревень...» Оранжевый уровень опасности, но пока неизвестно, какая ситуация с пригородным сообщением в Слуцком районе

Читатели «Кур'ера» опасаются, что на выходных не смогут доехать до деревень или из них в Слуцк. Однако никакой информации на момент публикации о возможных изменениях в расписании пригородных маршрутов или предупреждений об опасности в связи с непогодой нет.

В 15 часов в пятницу, 12 февраля, в «Кур'ер» позвонила случчанка Ирина. Она сообщила, что сегодня утром автобус не доехал до конечной остановки, а только до деревни Мелешки и, забрав людей с остановки, развернулся обратно. Следом поехал грейдер, чтобы расчистить дорогу, но застрял в поле. Женщина также рассказала, что слышала о подобных проблемах и по другим направлениям. Она связала это с погодными условиями и попросила узнать, как ей и её родным планировать свои поездки, в том числе и на выходных, так как, по прогнозу синоптиков, метель усилится, а на завтра, 13 февраля, вообще обещают оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и снега.

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В 15.15 корреспондент «Кур'ера» по обращению читательницы позвонил Виктории Татур, начальнику отдела организации перевозок автопарка № 2.

— Виктория Викторовна, здравствуйте. Это Ольга из газеты «Інфа-Кур'ер». Есть у вас пара минут?

— Говорите.

— К нам читатели обратились… Говорят, что пригородные автобусы не до всех конечных пунктов в деревнях доезжают из-за снега. Вы, может, знаете что-то или лучше на автовокзал позвонить?

— Я знаю, но комментировать, к сожалению, не имею права. Для вас.

— Почему не имеете права?

— Ну, комментировать прессе ничего не могу.

— А кто может?

— Даже не знаю, что вам сказать, звоните нашему руководителю.

— Хорошо.

— А какой там конкретно маршрут или автобус, скажите?

— Мне не сказали. Может быть, это не одна деревня.

— За какой период, в какой день?

— Сегодня.

— Сегодня… Насколько я знаю, утром выполнены все рейсы. Может, я ещё, конечно, на вокзале уточню по паре маршрутов, которые я знаю, что есть больные вопросы. Но ничего вам пока не скажу. Я не могу ничего вам ответить… Звоните руководству, чтобы он разрешил комментировать.

После этого разговора в 15.22 мы позвонили Николаю Валетко, директору автопарка № 2. Отметим, что мобильный номер его телефона указан на сайте автопарка, то есть находится в открытом доступе. — Николай Николаевич, здравствуйте. Я — Настя Улащик из газеты «Інфа-Кур'ер».

— А я вас не вижу, Настя, — бросил трубку директор автопарка.

в 15.23 мы перезвонили ещё раз, но, не успев сказать и пару слов, Николай Николаевич ответил:

— По этому номеру я общаюсь только с теми людьми, которых знаю, а Настю из «Кур'ера» я не вижу и не знаю. Приезжайте ко мне в понедельник и поговорим.

— До понедельника люди не смогут уехать из деревень…

Николай Валетко сбросил звонок.

Отметим, что по состоянию на 15.40 на сайте автопарка нет никаких объявлений и предупреждений о смещении пригородных маршрутов из-за погодных условий. Но ещё утром наши читатели сообщали: «Вы ещё не видели, как в деревне Брановичи красиво неделю никто снег не чистил. Скорая помощь проехать не может, автолавка тоже не поехала. Всем на нас плевать».