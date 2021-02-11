Как проходит первый день Всебелорусского народного собрания-2021. Онлайн «Кур'ера»

В четверг, 11 февраля, во Дворце Республики в Минске стартовал первый день VI Всебелорусского народного собрания. От Слуцкого района на него поехали 13 человек. Это депутаты всех уровней. «Кур'ер» ведёт онлайн этого мероприятия.

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