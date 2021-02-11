Выгодные акции и новые товары в универмаге «Слуцк». Спешите

Универмаг «Слуцк» продолжает радовать своих покупателей выгодными предложениями и новыми товарами!
- В секции «Товары для уюта»
АКЦИЯ — более 30 моделей комплектов постельного белья (г.Барановичи) со скидкой 25%;
А в секции «Парфюмерия» на всю продукцию «Дилис косметик» — скидка 30% (12−14, 19−23 и 26 февраля)
- в секции «Электротовары» новинка — элитные зеркала с внутренней подсветкой!
- а так же новое поступление техники для дома ЗАО «Атлант»
- в секции «Культтовары» поступление сотовых телефонов и гитар акустических
- весенняя коллекция сумок и кожгалантереи «Маттиоли» поступила в продажу в секции «Галантерея»
- новое поступление трикотажных изделий для всей семьи «Марк Формэль»
- обновленный ассортимент семян пакетированных, лук-севок предлагает отдел «Все для сада и огорода»
- в магазинах «Дом мебели» (ул.Копыльская, 33) и «Все для дома» (12 в/г) новое поступление компьютерных столов и корпусной мебели.
Мы рады нашим покупателям!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568