Выгодные акции и новые товары в универмаге «Слуцк». Спешите

Универмаг «Слуцк» продолжает радовать своих покупателей выгодными предложениями и новыми товарами!

В секции «Товары для уюта»

АКЦИЯ — более 30 моделей комплектов постельного белья (г.Барановичи) со скидкой 25%;

А в секции «Парфюмерия» на всю продукцию «Дилис косметик» — скидка 30% (12−14, 19−23 и 26 февраля)

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в секции «Электротовары» новинка — элитные зеркала с внутренней подсветкой!

а так же новое поступление техники для дома ЗАО «Атлант»

в секции «Культтовары» поступление сотовых телефонов и гитар акустических

весенняя коллекция сумок и кожгалантереи «Маттиоли» поступила в продажу в секции «Галантерея»

новое поступление трикотажных изделий для всей семьи «Марк Формэль»

обновленный ассортимент семян пакетированных, лук-севок предлагает отдел «Все для сада и огорода»

в магазинах «Дом мебели» (ул.Копыльская, 33) и «Все для дома» (12 в/г) новое поступление компьютерных столов и корпусной мебели.

Мы рады нашим покупателям!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568