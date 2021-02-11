Случчанка рассказала, как на три месяца отправилась с мужем в Бразилию. Они будут вести дневник для читателей «Кур'ера»

Валентина и Евгений Чупахины улетели в Бразилию в январе. Несмотря на коронавирус, молодые люди решились на длительное путешествие и хотят объехать всю страну. Они ведут блог в своём аккаунте в Instagram. А специально для читателей «Кур'ера» супруги с радостью согласились вести «онлайн-дневник» своей поездки.

В первой публикации Валентина и Евгений рассказали «Кур'еру» немного о себе, где уже побывали и почему отправились именно в Бразилию. «Мы сами на самом деле в шоке, что выбрались», — говорит случчанка.

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Валентине Чупахиной 33 года. Она родилась и выросла в Слуцке. По профессии — фотограф.

«Мой путь в фотографии начался в 2004 году, когда я поступила в Минский государственный технологический колледж на специальность «фотограф-предприниматель», — рассказывает Валентина. — Хотя толкового бизнесмена из меня так и не получилось, я нашла свою отдушину в фото, которое живёт в унисон с моей душой, потому что является для меня источником вдохновения, творчества, свободы и смелости. Я не боюсь открыться миру, выходить из зоны комфорта, исследовать и узнавать что-то новое, путешествовать.

Муж жил и рос с энциклопедией по географии в руках

В 2012 году я познакомилась со своим мужем Евгением, и именно он стал для меня наставником в области путешествий. Оказалось, что с самого детства Женя жил и рос с энциклопедией по географии в руках, всегда грезил путешествиями. Виртуально он объездил каждый уголок нашей планеты. Многие наши знакомые часто говорят, что это удивительно, как такие тонко организованные натуры встретились. Так вместе и идём по жизни и придумываем наши маршруты.

Где побывала семья Чупахиных до Бразилии

Нас никогда не привлекали пакетные предложения для туристов. Мы самостоятельно хотели открывать новые и интересные для нас места. Так, например, несколько летних сезонов жили в Крыму: изучали этот потрясающей красоты полуостров, занимались фотосессиями для семей и влюблённых пар.

Однажды мы поехали в Казахстан. Новогоднюю ночь тогда встречали в поезде Москва-Петропавловск (приграничный казахский город). Морозы стояли очень сильные, около минус 35 °C. Проехав эту страну, отправились в Китай, причём в самую его не туристическую часть — Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Помню, как в ближайшее от границы место — город Урумчи — мы ехали автостопом. Туман в ту ночь был густой, как сметана, и Женя всё время толкал в бок засыпающего китайца, который нас взялся подвезти.

На обратной дороге, уже в Казахстане, мы познакомились с казахом, который в приграничном кафе накормил нас лагманом, напоил горячим чаем с молоком.

Уже по пути в город Алматы в маршрутке завязался разговор с женщиной, которая ехала навестить свою дочь-студентку. Узнав, что эту ночь мы проведём на вокзале в ожидании своего поезда, она позвала переночевать. Нас накормили, уложили спать, а наутро ещё и дали с собой кучу закаток.

Именно поэтому мы любим погружаться в атмосферу страны и изучать её изнутри, а не как типичный турист ездить по проторённым дорожкам.

Почему выбрали Бразилию

Поделюсь небольшой предысторией. В 2020 году мы решили по рабочей визе отправиться в Польшу, чтобы заработать денег, а потом поездить по Европе, но из-за коронавируса появилось слишком много ограничений. Так как Женя — наш семейный туроператор и специалист в организации редких и уникальных маршрутов, поэтому место выбирал он, хотя особо было не из чего.

Несмотря на то, что по поводу Бразилии существует много стереотипов и опасений, полугодичное проживание в глухой маленькой польской деревеньке, где до ближайшего супермаркета нужно ехать на велосипеде минимум 30 минут и тяжёлая работа на заводе, подтолкнуло нас решиться на этот маршрут.

Плюс ещё в том, что белорусам не нужна виза, а срок пребывания в Бразилии составляет 90 дней. Поэтому можно свободно перемещаться по стране и самостоятельно исследовать местность, что нам очень подходит. Так и решили заработанные деньги потратить на путешествие мечты.

Камеру и ноутбук с собой не брали, опять же из-за стереотипов, что тут небезопасно. У нас с собой есть только мобильные телефоны. Поэтому мы здесь исключительно для того, чтобы полностью погрузиться в атмосферу страны.

Как летели в Бразилию

Мы выбрали авиакомпанию Latam с вылетом из Лиссабона, так как даже в самом начале пандемии перелёты между этими двумя португалоязычными странами не прекращались. До Лиссабона мы летели лоукостом Wizz Air. За два билета заплатили 264 злотых (около $ 71 в эквиваленте).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chupakhiny_birds (@chupakhiny_birds)

Наш перелёт был под большим вопросом, потому что приблизительно за месяц до вылета нам изменили номер рейса и время. А буквально за несколько дней и дату — с 19 на 16 января. Но зато это дало нам возможность провести в Лиссабоне 3 дня вместо шести часов, и мы смогли там отдохнуть.

В общей сложности до места назначения мы летели 17 часов.

Про коронавирус и путешествия

Перемещения сейчас действительно очень осложнились, и если бы мы в тот момент не находились на территории ЕС, то Латинскую Америку даже и не рассматривали бы. Но по факту всеми формальностями, которые нужно было соблюсти (ПЦР-тесты, электронные формуляры о здоровье, страховки, наличие обратных билетов, брони отелей), никто даже не поинтересовался. Только при посадке в самолёт в Бразилию мельком просмотрели тесты, за которые мы отдали 125 евро. Наш вывод: эти меры доставляют только дополнительные хлопоты и финансовые расходы.

Куда попали в Бразилии вначале

Первой точкой остановки мы выбрали город Форталеза. Тут и удобная дислокация для начала путешествия, и круглый год жаркая погода, и тёплый Атлантический океан, который действительно завораживает и никогда не надоедает.

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Ещё в Форталезе снимали «Тропиканку». Мы поколение, которое выросло на бразильских сериалах, и нам было безумно интересно сравнить, похожа ли атмосфера города на ту, что видели в сериалах в детстве.

Здесь мы сделали вывод, что бразильцы очень много общаются. Людей, зависающих в телефонах, мы не приметили. Видно, насколько тут ценятся человеческие взаимоотношения.

Круглогодичная жара в Форталезе тоже накладывает отпечаток на уклад жизни местных. В разгар жаркого дня сложно встретить людей: многие предпочитают оставаться в прохладных помещениях. И даже те, кто вынужден в это время находиться на улице (рабочие, уборщики, уличные торговцы), без стеснения лежат на асфальте в тени и часто даже спят. Прочувствовав на себе этот полуденный зной, мы поняли, что без необходимости появляться в это время на улице не стоит.

В этом городе у нас произошёл и небольшой несчастный случай. Тут много разбитого стекла, активное движение людей и транспорта. Пару дней назад Женя наступил на стекло, поэтому пока залечиваем раны.

Что будет дальше

Мы уже составили ориентировочный маршрут передвижения. Конечно же, собираемся посетить Рио-де-Жанейро, некоторые города с интересной архитектурой, Амазонку, где мы запланировали нечто особенное. Поэтому приглашаем всех присоединиться к нашему увлекательному приключению".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chupakhiny_birds (@chupakhiny_birds)

В следующей публикации «Кур'ер» вместе с Валентиной и Евгением расскажет про место, где сейчас находятся путешественники, — Форталезу. По словам молодых людей, в этом городе есть две жизни — городская и на пляже. Это как разные планеты, говорят путешественники.