Школьные экзамены хотят совместить с некоторыми «элементами вступительной кампании». Но на это нужно время

Школьные экзамены могут быть совмещены с некоторыми элементами вступительной кампании в ближайшее время, заявил Игорь Карпенко, министр образования Беларуси. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Мы провели социсследование, где подавляющее большинство и учащихся, и родителей, и преподавателей поддержали такую систему. Новшества должны помочь абитуриентам, чтобы они не носились с бумажками из одного вуза в другой, пристраивая сертификаты ЦТ», — сказал Карпенко.

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По его словам, вопрос в том, как методически это выстроить, и для этого потребуется определённое время — возможно, год или два.

«Я думаю, что ВНС, обсудив основные направления программы социально-экономического развития, где в области образования ставится главный приоритет — развитие человеческого потенциала, внесёт определённые коррективы, и мы на совещании у главы государства примем решение с учётом всех интересов», — отметил Карпенко.