Житель Ставрополя заявил, что его умерших сыновей-близнецов подменили куклами. Оказалось, его жена вообще не рожала детей

Жительница Ставрополя, муж которой заявил о подмене новорожденных сыновей-близнецов на кукол, на самом деле не была беременна и не рожала. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

10 февраля стало известно, что 33-летний житель Ставрополя Дауд Даудов приехал в Дагестан, чтобы похоронить на родовом кладбище двоих новорожденных сыновей-близнецов. Во время погребения он открыл саваны, в которые были завернуты тела младенцев, и обнаружил внутри куклы. Видеозапись с кладбища опубликовало в инстаграме МВД Дагестана.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

«В перинатальном центре на Семашко, 3 [в Ставрополе] родились у меня дети. Я привез их в Дагестан хоронить. Начал вскрывать саван. Вот что я увидел: здесь куклы, здесь натуральные куклы. Значит, мои дети живы, да, получается?» — говорит мужской голос на видео. МВД Дагестана предупредило, что информация о замене детей на кукол «достоверная», но оговорилось, что «для установления всех обстоятельств произошедшего требуется время».

Спустя несколько часов МВД Дагестана выложило видео, на котором отец детей рассказывает, что произошло. По его словам, в ночь на 3 февраля его жена родила здоровых мальчиков-близнецов в Ставрополе. В ночь на 9 февраля — после того, как женщина попросила не забирать у нее детей на ночь, — ей сказали, что мальчики умерли от кровоизлияния в мозг. Затем женщина пообщалась в больнице с некими людьми, которые, по словам мужа, «психологически над ней поработали». Они ее успокоили, пообещали, что омоют детей для погребения и передадут ей. Женщине отдали младенцев в саванах, которые запретили открывать. Ее муж повез их в Дагестан хоронить. На похоронах ему посоветовали открыть лица сыновей, чтобы похоронить их «по-человечески». Так он выяснил, что внутри саванов — куклы, набитые песком для утяжеления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что регион получил обращение от правоохранительных органов Дагестана. После проверки данных роженицы оказалось, что женщина с таким именем и фамилией не поступала ни в один из краевых роддомов ни в 2021-м, ни в 2020 году. Владимиров обратил внимание и на другие нестыковки в этой истории. Во-первых, в перинатальном центре Ставрополя случаев смерти новорожденных не было давно, а случаев двойной смерти младенцев — по данным губернатора, никогда. Во-вторых, в случае смерти детей их тела родственникам передало бы не медицинское учреждение, а патологоанатомическая служба, и при этом у родных была бы возможность увидеть тела. «Все это очень странно. Я лично разбираюсь в ситуации», — добавил губернатор.

Утром 11 февраля телеграм-канал LifeShot сообщил со ссылкой на источник, что жену Даудова обследовали медики — и пришли к выводу, что она не была беременна и не рожала. В свою очередь следователи проверили базы перинатального центра Ставрополя и действительно не нашли там сведений о госпитализации женщины. LifeShot заявил, что женщина солгала мужу и остальным родственникам о своей беременности и родах.

«Это ей удалось благодаря крупному телосложению. Все потому, что Даудов очень хотел детей, и женщина боялась, что супруг уйдет от нее. Когда пришла пора „рожать“, она придумала легенду о том, что малыши якобы умерли при родах в перинатальном центре Ставрополя. За „телами“ она поехала сама и до последнего не давала никому на них взглянуть. Как утверждала женщина родным, в роддоме ей якобы сказали, что умершие дети должны быть „изолированы“», — написал LifeShot.

Информацию телеграм-канала подтвердил губернатор Ставропольского края. Владимир Владимиров выложил в инстаграме копию показаний женщины. В документе говорится, что в июне 2020 года у нее был положительный тест на беременность, но повторный анализ в поликлинике дал отрицательный результат. Тогда она решила симулировать беременность, потому что «видела, как обрадовался супруг, когда узнал, что я беременна, и не хотела его огорчать». «У меня не было какого-то четкого плана. Время от времени я чувствовала, что у меня растет живот. Я надеялась, что все-таки беременна», — говорится в документе. В нем также описано, как женщина ходила смотреть кроватку для новорожденных. «Мне сложно это объяснить, с одной стороны, я осознавала, что не беременна, с другой стороны, не могла себя остановить и перестать притворяться беременной», — объясняла супруга Даудова.

2 февраля она сказала родственникам, что поедет в ставропольский перинатальный центр рожать и что они не могут сопровождать ее из-за опасности коронавируса. Подъехав к центру, женщина села на лавочку и нашла в интернете объявление о сдаче квартиры посуточно. Там она прожила неделю и придумала заменить «младенцев» на пластмассовые куклы из магазина. «Находясь в квартире, я надевала на пупсов рубашки-распашонки и сидела с ними как со своими детьми, а также пеленала их», — заявила женщина. 9 февраля она вернулась к родственникам и рассказала, что дети умерли после родов и что мулла уже совершил омовение. «Я ввела в заблуждение всех своих родственников и своего супруга, о чем очень сожалею», — говорится в документе.

В пресс-службе МВД Дагестана подтвердили каналу «360», что жена Даудова выдумала свою беременность. «Она решила покаяться, так скажем. Эта история приобрела большой масштаб. Она на это не рассчитывала. Она рассчитывала инкогнито все это завершить», — заявили в пресс-службе.

Управление СК по Ставропольскому краю сообщило о проверке из-за действий женщины. Baza пишет, что ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

РАНЕЕ. Житель Ставрополя во время похорон обнаружил куклы вместо тел двух сыновей-младенцев. Начато расследование