Православная часовня, 60-летний магазин, бродячие собаки… Как я съездила в Падерские Огородники (фото)

Когда надоедает смотреть и читать новости о политике, я беру фотоаппарат и еду туда, где своя, особая жизнь. В деревню. Запаслась газетами «Кур'ера», небольшими подарками для местных жителей и рванула получать эстетическое удовольствие. На этот раз хочу рассказать читателям и показать, как выглядят Падерские Огородники. Они находятся рядом с Великой Падерью, примерно в 5 км от Слуцка.

На въезде меня «встретила» православная часовня начала 20-го века. Местные жители рассказали, что её построили примерно в 90-х годах на месте старой, которую разобрали из-за ветхости. Кстати, название деревни происходит от слова «садовники». Раньше так называли крестьян, которых на небольших участках земли расселяли феодалы. У людей были разные обязанности: они вывозили навоз, пахали, косили, сеяли, собирали урожай, молотили и т. д.

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Чуть дальше от часовни расположились здания фельдшерско-акушерского пункта (если судить по информации в интернете, он работает, но точно сказать не могу) и библиотеки-клуба.

Конечно же, как и в любой деревне, меня встретили и собаки. Дворняги, к счастью, оказались добрыми и довольно забавными.

Обратила внимание, что все дома в Огородниках абсолютно разные. В каждом из них своя изюминка: где-то есть резные ставни, где-то пристроен второй этаж, а некоторые — и в современном стиле.

Посреди деревни находится поле. Пока земля покрыта снегом и посевная не началась, его украшает лишь покосившаяся беседка, а на деревья рядом с ней люди повесили скворечник.

В Огородниках есть и свой магазин, сельчанам не приходится ездить за продуктами в соседнюю деревню. Продавец мне рассказала, что ему уже 60 лет. А в ассортименте всё самое нужное: от хлеба и соли до спичек и галош. Кроме этого, по понедельникам в село приезжает автолавка.

Вот такие они — Падерские Огородники.

Деревенская жизнь для меня особая, настоящая. Это природа и свобода… Однако помимо плюсов, конечно, имеются и минусы. Но об этом я расскажу вам немного позже.

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