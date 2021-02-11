Итоги опроса «Кур'ера» о Всебелорусском народном собрании и чем оно отличается от времён СССР

В период подготовки к Всебелорусскому народному собранию «Кур'ер» знакомил читателей с делегатами, которые будут представлять Слуцкий район на этом мероприятии, и спрашивал, какие вопросы важно там обсудить.

Итоги опроса на странице газеты во «ВКонтакте» выглядят так:

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Среди комментариев на эту тему на различных страницах «Кур'ера» в социальных сетях и мессенджерах читатели высказывали удивление: среди 13 делегатов собрания от Слуцкого района нет ни одного рабочего, колхозника, а в основном только руководители. И сравнивали это со временами СССР. Тогда съезды КПСС длились неделю, делегатами на них выбирались не только руководители, но и токари, слесари, доярки, полеводы. Принцип выбора делегата — люди, добившиеся успехов в труде.