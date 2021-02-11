Может ли приводить к ЛОР-болезням хождение без шапок зимой? Топ-9 вопросов врачам-оториноларингологам из медцентра «Лайф Сити»

Зимой люди чаще простужаются, и у ЛОР-врачей прибавляется работы. Но если следовать советам медиков, болеть можно реже. На самые часто задаваемые вопросы «Кур'еру» ответили врачи-оториноларингологи медцентра «Лайф Сити» Ирина Романова и Дмитрий Жигальский.



1. Можно ли самостоятель­но вылечить риниты и синуситы?

То, что люди называют обычной простудой или простым насмор­ком, и есть острый вирусный риносинусит. Самостоятельно с ним справиться можно, если взяться за лечение при первых же симптомах. В этом помогут безрецептурные средства от простуды и немедикаментозные методы лечения. При изначально тяжёлом течении риносинусита, затянув­шемся либо резком ухудшении состояния после некоторого улучшения необходимо обратиться к врачу.

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2. Может ли приводить к ЛОР-болезням хождение без шапок зимой?

Для детей — однозначно да. Что касается взрослых — это зависит от индивидуальной переносимости холода. Но при экстремально низких температурах рисковать не стоит.

3. Как вы относитесь к промыванию пазух носа морской водой?

Промывание носа (носовой душ или ирригационная терапия) морской водой — прекрасный метод как лечения, так и профилактики многих заболеваний носа и придаточных пазух, доказанный научными исследо­ваниями. Он практи­чески не имеет противопоказаний и возрастных ограничений.

4. Можно ли без консульта­ции с врачом использовать сосудосуживающие капли в нос?

Это допустимо, но при условии соблюдения дозировки и кратности приёма, указанного в инструкции к препарату, и не более 5−7 дней. С особой осторожностью эти препараты необходимо применять у маленьких детей.

5. Как вы относитесь к народным способам лечения ЛОР-болезней? Какие из них наиболее бесполезны и даже опасны? К каким вы относитесь более лояльно?

Так называемых народных методов лечения очень много — от самых безобидных (молоко с мёдом и маслом) до самых, мягко говоря, необычных (установка каштанов в нос или листьев герани в ухо, полоскание горла мочой и другие). В каждой конкретной ситуации и каждый конкретный метод такого лечения лучше обсудить с врачом, чтобы не навредить себе.

6. Антибиотики при ЛОР-заболеваниях нужны или нет?

Однозначно да, но только по назначению и под контролем врача. Самостоятельный приём антибиотиков не допускается.

7. Как быстро отличить обычный воспалительный насморк от аллергического?

Самостоятельно заподозрить у себя аллергический ринит можно по некоторым симптомам и обстоятельствам их возникновения. Для него характерны эпизоды зуда, чихания, обильного водянистого отделяемого из носа при контакте с каким-либо аллергеном.

Но не всегда аллергический ринит «ведёт себя» классически. Даже если вы и уверены, что у вас аллергический ринит, лучше обратиться к врачу для подтверждения диагноза, выявления аллергенов специаль­ными методами обследования и для назначения подходящего лечения.

8. В аптеках множество пастилок и таблеток для горла. Как выбрать то, что нужно?

Все такие препараты имеют одинаковый принцип действия — мест­ное противо­воспалительное и обезболивающее, а также показания для их использования — острые и хронические заболевания полости рта, глотки и горта­ни. Поэтому в принципе можно выбирать любой из них. Есть лишь ситуации, когда применение противопоказано: индивидуальная непереносимость компонентов препарата, аллер­гические реакции, сахарный диабет.

9. Удалять или не уда­лять миндалины?

Существуют абсолют­ные медицинские показания для удале­ния миндалин, когда операция является единственно возможным методом лечения. Это тяжёлое апноэ сна (остановка дыхания во сне), особенно у детей, паратонзиллярный абсцесс, подозрение на некоторые опухоли миндалин, осложнения, возникшие после перенесённой стрептококковой ангины, и другие.

Есть относительные показания, когда лечение можно начать с консервативных методов лечения и только при их неэффективности предлагать операцию. Среди таких показаний — частые обостре­ния тонзиллита, галитоз (неприятный запах изо рта), обильное образование пробок в миндалинах, дискомфорт в горле из-за увеличенных миндалин и другие.

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