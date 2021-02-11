Может ли приводить к ЛОР-болезням хождение без шапок зимой? Топ-9 вопросов врачам-оториноларингологам из медцентра «Лайф Сити»

Зимой люди чаще простужаются, и у ЛОР-врачей прибавляется работы. Но если следовать советам медиков, болеть можно реже. На самые часто задаваемые вопросы «Кур'еру» ответили врачи-оториноларингологи медцентра «Лайф Сити» Ирина Романова и Дмитрий Жигальский.
1. Можно ли самостоятельно вылечить риниты и синуситы?
То, что люди называют обычной простудой или простым насморком, и есть острый вирусный риносинусит. Самостоятельно с ним справиться можно, если взяться за лечение при первых же симптомах. В этом помогут безрецептурные средства от простуды и немедикаментозные методы лечения. При изначально тяжёлом течении риносинусита, затянувшемся либо резком ухудшении состояния после некоторого улучшения необходимо обратиться к врачу.
2. Может ли приводить к ЛОР-болезням хождение без шапок зимой?
Для детей — однозначно да. Что касается взрослых — это зависит от индивидуальной переносимости холода. Но при экстремально низких температурах рисковать не стоит.
3. Как вы относитесь к промыванию пазух носа морской водой?
Промывание носа (носовой душ или ирригационная терапия) морской водой — прекрасный метод как лечения, так и профилактики многих заболеваний носа и придаточных пазух, доказанный научными исследованиями. Он практически не имеет противопоказаний и возрастных ограничений.
4. Можно ли без консультации с врачом использовать сосудосуживающие капли в нос?
Это допустимо, но при условии соблюдения дозировки и кратности приёма, указанного в инструкции к препарату, и не более 5−7 дней. С особой осторожностью эти препараты необходимо применять у маленьких детей.
5. Как вы относитесь к народным способам лечения ЛОР-болезней? Какие из них наиболее бесполезны и даже опасны? К каким вы относитесь более лояльно?
Так называемых народных методов лечения очень много — от самых безобидных (молоко с мёдом и маслом) до самых, мягко говоря, необычных (установка каштанов в нос или листьев герани в ухо, полоскание горла мочой и другие). В каждой конкретной ситуации и каждый конкретный метод такого лечения лучше обсудить с врачом, чтобы не навредить себе.
6. Антибиотики при ЛОР-заболеваниях нужны или нет?
Однозначно да, но только по назначению и под контролем врача. Самостоятельный приём антибиотиков не допускается.
7. Как быстро отличить обычный воспалительный насморк от аллергического?
Самостоятельно заподозрить у себя аллергический ринит можно по некоторым симптомам и обстоятельствам их возникновения. Для него характерны эпизоды зуда, чихания, обильного водянистого отделяемого из носа при контакте с каким-либо аллергеном.
Но не всегда аллергический ринит «ведёт себя» классически. Даже если вы и уверены, что у вас аллергический ринит, лучше обратиться к врачу для подтверждения диагноза, выявления аллергенов специальными методами обследования и для назначения подходящего лечения.
8. В аптеках множество пастилок и таблеток для горла. Как выбрать то, что нужно?
Все такие препараты имеют одинаковый принцип действия — местное противовоспалительное и обезболивающее, а также показания для их использования — острые и хронические заболевания полости рта, глотки и гортани. Поэтому в принципе можно выбирать любой из них. Есть лишь ситуации, когда применение противопоказано: индивидуальная непереносимость компонентов препарата, аллергические реакции, сахарный диабет.
9. Удалять или не удалять миндалины?
Существуют абсолютные медицинские показания для удаления миндалин, когда операция является единственно возможным методом лечения. Это тяжёлое апноэ сна (остановка дыхания во сне), особенно у детей, паратонзиллярный абсцесс, подозрение на некоторые опухоли миндалин, осложнения, возникшие после перенесённой стрептококковой ангины, и другие.
Есть относительные показания, когда лечение можно начать с консервативных методов лечения и только при их неэффективности предлагать операцию. Среди таких показаний — частые обострения тонзиллита, галитоз (неприятный запах изо рта), обильное образование пробок в миндалинах, дискомфорт в горле из-за увеличенных миндалин и другие.
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