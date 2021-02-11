«Купил ноутбук, сделал забор на участке». Читатель «Кур'ера» о своей пенсии и тех, кто в 90-е был «челноками»

А мне почему-то хватает пенсии. Даже удаётся откладывать, за счёт чего купил ноутбук, сделал забор на участке. В этом году будет ремонт в одной из комнат.

Мой стаж — 43 года. А кто отработал 10 лет, то пусть не жалуется. Большинство из теперешних несчастных в 90-е были «челноками», причём неофициально, а теперь пожинают плоды…

Реклама

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».