Что должен уметь будущий школьник? Вот как обследуют детей в Германии

Споры о том, что именно должен уметь ребёнок перед школой, не утихают. Читать? Считать? Или просто быть достаточно усидчивым, чтобы проводить полдня на уроках? Сайт Deutsche Welle рассказал о Германии, где дошкольники перед началом нового этапа в жизни проходят обязательное медицинское обследование.

Посещение школы в Германии — обязательно. Каждый ребёнок должен пойти в школу. А ещё каждый ребёнок проходит обследование в дошкольном возрасте, который проводит городская администрация. На практике это выглядит так: родители получают приглашение прийти с ребёнком на дошкольное обследование в отдел здравоохранения.

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Образование в Германии регулируется на земельном уровне, поэтому в каждой федеральной земле своя образовательная программа, свои нормативы, свои экзамены. Но вот дошкольный тест в 8 из 16 земель — единый.

Так что же должен уметь ребёнок, идущий в немецкую школу? «Читать? Нет, этому его научат в школе», — улыбается Имке Майвальд, руководитель службы врачей, наблюдающих за состоянием здоровья детей и подростков в боннском отделе здравоохранения. Может быть, считать? И этого от ребёнка не потребуют.

«Многие родители боятся, что если ребёнок не сможет выполнить какие-то задания, то его не допустят к школе, — делится своим опытом Майвальд в интервью изданию Deutsche Welle. — Это не так. Мы проводим скрининг, чтобы посмотреть, как ребёнок развит для своего возраста».

Как проходит дошкольное обследование

Медицинское обследование позволяет также выявить заболевания, которые в дальнейшем могут повлиять на учёбу и работу. Например, проверка зрения. Ребёнок даже при наличии определённых проблем со зрением быстро учится их компенсировать. Родителям сложно вовремя это заметить. А ведь при определённых проблемах со зрительным восприятием в будущем может оказаться недоступен целый ряд профессий.

Но вернёмся в настоящее: накануне учебного года, в период с января по июль, малыш должен пройти обследование. В назначенный день ребёнок приходит в сопровождении одного из родителей в городской отдел здравоохранения. Само обследование состоит из двух частей. Первую ребёнок проходит самостоятельно, в отсутствии родителей.

«Наши сотрудники хотят увидеть, как ребёнок поведёт себя в ситуации, приближенной к школьной. Он остаётся наедине со специалистом и выполняет определённые задания, — говорит Имке Майвальд. — Ребёнок хорошо взаимодействует? Дерзит? Отказывается что-либо делать? Допустим, малыш был несговорчив и не стал отвечать на вопросы специалиста. Эта информация будет потом передана в школу. Или, например, специалист заметит, что ребёнку сложно держать равновесие или у него есть какие-то другие проблемы. Врач здравотдела может рекомендовать эрготерапию и другие эффективные методы. Рецепт надо будет уже получать у своего педиатра. Во время медосмотра врач проверит и паспорт прививок. Если потребуется, будет проведена консультация с родителями».

Вторую часть обследования ребёнок проходит в присутствии родителей. Врач обязательно проверит рост, вес, посмотрит зубы, предложит ребёнку выполнить пару физических упражнений, нарисовать точно такую же картинку, которая будет изображена на листке, попросит описать рисунок. В общем, как подчёркивает немецкий специалист, речь идёт о простых навыках и умениях, которые прививаются ребёнку дома и в детском саду.

«Ничего сложного! Это не экзамен. Всё проходит в игровой форме, — уверяет Имке Майвальд. — Учиться чему-то или специально готовиться, чтобы пройти тестирование, не надо. Ребёнок всё это умеет делать, если, конечно, его не лишили возможностей приобрести эти навыки — игрушек, книг, карандашей».

Как отмечает руководитель отдела, случаев, когда ребёнка рекомендуют отдать в школу на следующий год, очень мало. «Не более одного-двух процентов от общего числа. Как правило, родители уже готовы к этому».

Кроме того, в ходе обследования специалисты могут понять, сможет ли ребёнок учиться в обычной школе или ему нужна коррекционная школа. На этапе начальной школы в основном все дети попадают в обычную школу, в коррекционные — мало, так как в начальной школе есть интегративные классы. Понятие «интегративные», привычное для немецких детских садов и школ, означает, что в них вместе с обычными детьми учатся, играют дети с ограниченными возможностями здоровья.

Кто решает, пойдёт ли ребёнок в школу

Любопытно, что в Германии гораздо чаще сами родители хотят оставить ребёнка «на второй год» в детском саду, полагая, что он ещё не готов к школе. «Для этого должны быть основательные медицинские показания. Если родители просто хотят, чтобы ребёнок поиграл ещё год в саду, где ему очень комфортно, этого недостаточно», — говорит специалист из Бонна.

На практике встречаются и примеры, когда ребёнок интеллектуально готов к школе, а психологической и социальной готовности у него нет. «Тогда мы рекомендуем не отдавать в школу», — поясняет Имке Майвальд.

Ещё один важный аспект: заключение комиссии носит рекомендательный характер, школа и родители не обязаны следовать этим рекомендациям. Решение о допуске ребёнка принимает школа. При этом директор руководствуется заключением комиссии и собственными наблюдениями. Как отмечает руководитель боннского отдела здравоохранения, скорее всего, только в единичных случаях его решение будет идти вразрез с выводами врачей. Однако важно понимать, что в Германии ребёнок, достигший школьного возраста, обязан идти в школу (Schulpflicht). И только в редких случаях этого не происходит: когда, например, невозможно компенсировать имеющийся дефицит навыков и умений у ребёнка за счёт коррекционных мер.

Решающим фактором заключение медкомиссии является и для детей, которые идут в школу раньше «обязательного» возраста (в Германии таких дошколят называют «Kann-Kind», что означает, что ребёнок может, но не должен идти в школу). Руководство школы принимает во внимание не только тот факт, готов ли ребёнок интеллектуально, но созрел ли в социальном плане и на эмоциональном уровне.

Руководитель отдела боннского ведомства отмечает отрицательное явление: современные дети вместо того, чтобы перелистывать страницы (при выполнении определённых заданий тестирования), автоматически делают движения, характерные для пользователей смартфонов и планшетов.

«Всё-таки важно, чтобы детям были доступны традиционные вещи — книги, карандаши, краски, конструкторы. Понятно, что мы живём в век цифровых технологий, но ими они овладеют рано или поздно. Для нас важно, чтобы дети проводили время на свежем воздухе, играли, лазили, умели держать карандаш в руке. Если вы просто водите пальцем по экрану, мелкую моторику вы не разовьёте», — предупреждает Имке Майвальд. Её сотрудникам всё чаще приходится констатировать отсутствие определённых навыков, которые дети сегодня просто не тренируют.

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