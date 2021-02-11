Дело о снесённом 40-метровом мосте. В Слуцком районе директору сельхозпредприятия вменяют в вину самоуправство

В Слуцке в четверг, 10 февраля, начался суд по административному делу в отношении Сергея Пенязя, директора ОАО «Козловичи-Агро». Ему вменяют в вину правонарушение по части 1 статьи 23.39 КоАП (Самоуправство).

Суть дела

Дело рассматривает судья Юрий Скриган. На заседании присутствовали потерпевший Юрий Якимович, его дочь Ангелина (свидетель) и корреспондент «Кур'ера». Сам Сергей Пенязь в суд не явился, сославшись на командировку. Потерпевший согласился рассматривать дело без него.

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В начале заседания судья озвучил протокол. В нём сказано, что директор ОАО «Козловичи-Агро» 14 декабря 2020 года дал указание сотрудникам Слуцкого ПМС на снос моста, принадлежащего Якимовичу. И тем самым совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 23.39 Кодекса об административных правонарушениях.

Что рассказал потерпевший

В 2002 году 23 мая Юрий Якимович совершил договор мены с тогда ещё колхозом имени Кирова. Он передал колхозу три жилых дома, а они ему — территорию бывшего санатория-профилактория в деревне Дальние Бондари. Там Якимович устроил себе дачу.

В числе прочих придомовых построек на территории бывшего профилактория был мост через пруд. Площадь моста — 50 кв. м. На острове, к которому ведёт мост, стоит беседка. С 2010 года бывший колхоз им. Кирова стал ОАО «Козловичи-Агро». Его директором был назначен Сергей Пенязь. В 2017 году Пенязь прислал Якимовичу письмо с просьбой убрать принадлежащий ему мост. А в 2018 году построил забор с калиткой, который препятствует проходу на мост. Ключа от калитки у Якимовичей не было. Ангелина Якимович как свидетель пояснила, что Сергей Пенязь построил на острове свою беседку рядом с беседкой Якимовичей и сам ходил по мосту.

Как объяснил Якимович, по земле, которая прилегает к мосту, есть вопросы с оформлением. Но сам мост, по его словам, точно принадлежит ему.

Как сносили мост

Юрий Якимович рассказал, что 11 декабря 2020 года в 19.30 в его усадьбу приехали рабочие и техника. Рабочие сказали, что приехали сносить мост. Супруга Якимовича вызвала милицию, и техника уехала.

Через 3 дня утром, когда в усадьбе не было хозяев, снова приехала бригада и на этот раз демонтировала мост. Жена и дочь Юрия Якимовича приехали через некоторое время. Они увидели, что мост уже разобран. Женщины снова вызвали милицию. После этого началось разбирательство.

Потерпевший говорит, что Слуцкое ПМС, скорее всего, не имеет отношения к случившемуся. А мост разобрали работники ОАО «Козловичи-Агро». И что Сергей Пенязь дал указание демонтировать его мост преднамеренно и умышленно.

Видеоматериалы предоставлены Ангелиной Якимович

Что решил суд

Судья объявил перерыв на неделю. Заседание продолжится 17 февраля. Юрий Якимович не смог в этот раз показать судье всех необходимых документов. «Я, наверное, плохо подготовился», — сказал мужчина.

Судья продиктовал потерпевшему список документов, которые ещё нужно будет предоставить. Это, например, договор мены, по которому мост в 2002 году перешёл в собственность Якимовича.