В среду, 10 февраля, корреспонденты «Кур'ера» прошлись по городу, чтобы узнать у жителей Слуцка, что они думают о вакцине от COVID-19, будут ли ею прививаться или, может, уже это сделали.

Поговорить о вакцинации удалось с 20-ю случчанами. Их мнения были очень разные. Часть прохожих сказали, что категорически против прививки, а некоторые её уже сделали и чувствуют себя отлично.

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А одна из опрошенных женщин сказала, что «в каждом человеке есть частица Бога, а прививка этого Бога убивает». Также она добавила: «Вот почему две прививки делают? Потому что первая убивает Бога, а вторая — вселяет Люцифера».

Смотрите небольшое видео «Кур'ера», в котором люди делятся своими мыслями по поводу вакцины против коронавируса.

Напомним, первую партию российской вакцины «Спутник V» привезли в Слуцкую больницу 20 января. Все 45 доз пойдут для вакцинации медиков. Она проводится в два этапа.

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