«Слуцкий iPhone». В редакцию принесли индикатор времени, он запустился спустя 29 лет

Во вторник, 9 февраля, один добрый человек принёс в редакцию «Кур'ера» подарок: чисто слуцкий артефакт — электронные часы-будильник «Случ». Они сделаны на слуцком заводе «Калибр» в 1992 году. По тем временам такой прибор — это словно iPhone сейчас.

Все эти годы устройство бережно хранилось у нашего читателя. Кстати, правильно оно называется не часы. Это ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ.

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Интересна и инструкция к нему. Она написана словно к боевому устройству или к машине времени. Неудивительно. Ведь завод «Калибр» строился для нужд военно-промышленного комплекса, чтобы производить высокотехнологичную по тем временам продукцию. Судите сами. Вот выдержки из инструкции:

«Частота задающего генератора стабилизирована кварцевым резонатором»;

среди органов управления прибором: «пуск таймера (для исполнения РМИВ 403 272.001−01)»;

индикатор обеспечивает подачу непрерывного звукового сигнала с тактом 1 с в течение 55 с;

а ещё обеспечивает вызов показаний текущего времени и его обнуление.

Если вы думаете, что слуцкие часы нужно ставить на что-то или куда повесить, то нет. В инструкции написано: «Индикатор установите в мебель». Сурово. Ещё в приборе, кроме золота и серебра, содержится палладий.

И ещё. Гарантийный срок хранения индикатора времени «Случ» — 6 месяцев, а нормальная работа гарантируется в течение полутора лет со дня продажи. Правда, если что-то пойдёт не так, предъявить некому — «Калибра» уже давно нет.

Прошло 29 лет. Мы включили «машину времени» — работает как часы! 🙂

СПРАВКА. В 80-е — начале 90-х завод «Калибр» выпускал военную радиоэлектронику. В конце 80-х на заводе работало около 2000 человек, среди них — очень много молодёжи. Здесь работали умнейшие «технари» города, которые получали зарплаты до 600 рублей. Что-то вроде слуцкой Силиконовой долины или компании Apple с белорусским акцентом. После распада СССР военное производство прекратилось, «Калибр» переименовали в Слуцкий завод измерительной аппаратуры «Модуль».

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