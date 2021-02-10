Солигорчанин нарушил ПДД и обложил инспектора матом. Возбуждено уголовное дело

Разбирательство за нарушение ПДД закончилось для пешехода уголовным делом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Вечером 5 февраля в Солигорске 47-летний местный житель перешёл дорогу на улице Железнодорожной в неположенном месте. Его остановил сотрудник ГАИ. В ходе разбирательства выяснилось, что у нарушителя нет паспорта, а персональные данные, которые он назвал, не значились в базах. Мужчине предложили проехать в РОВД.

Реклама

Видео: МВД РБ

«Пешеход сел в служебный автомобиль лишь после предупреждения о применении в его отношении физической силы. Выражая недовольство по поводу задержания, мужчина неоднократно оскорбил милиционера — сначала в салоне машины, а затем и на подходе к райотделу», — рассказали в МВД.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти.