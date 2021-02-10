После отдыха в Украине жителей Слуцка посадили на самоизоляцию и не дали больничный. Чья это проблема

В конце января случчанка Наталья съездила с мужем на отдых в Украину. Они пробыли там всего лишь три дня. Когда возвращались, на белорусской границе подписали бумаги, что обязаны 10 дней находиться на самоизоляции.

Супруги работают на одном из предприятий Слуцка. Они думали, что им оплатят хотя бы 50% больничного, но этого не произошло.

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«Мы выехали в Украину 26 января утром, а вернулись 28 января вечером, — рассказала «Кур'еру» Наталья. — На пункте пропуска Мокраны нам сказали: «Подписывайте три экземпляра о самоизоляции». Я говорю: «Мы же не больные, нормально себя чувствуем. Мы приедем и спокойно пойдём работать». Нам ответили, что иначе мы заплатим штраф 50 базовых (1450 рублей за нарушение режима самоизоляции. — Прим.ред.). На границе сказали, что нам оплатят 50% больничного.

На самоизоляцию посадили до 6 февраля. В поликлинике сказали, что эти дни не оплачиваются. На работе мы написали заявление за свой счёт на те дни, что сидели на самоизоляции".

Про режим самоизоляции

С 15 октября прошлого года действует постановление Совмина от 13.10.2020 № 591. По этому документу люди, в том числе и граждане Беларуси, прибывшие из других стран, которые есть в перечне Минздрава, должны находиться на самоизоляции 10 дней. Украина тоже есть в этом списке. Последний раз он обновлялся 3 декабря.

По постановлению самоизоляция на некоторых лиц не действует, но семья случчан к ним не относится.

Что касается оплаты больничных за самоизоляцию, то для вернувшихся из-за границы она не положена. Это предусмотрено постановлением Совмина от 8.04.2020 № 208. Работникам придётся самостоятельно договариваться с нанимателем.

В этом году нанимателям разрешили отправлять работников в оплачиваемые отпуска для самоизоляции, если есть необходимость поберечь работников. Например, на предприятии из-за неблагоприятной эпидситуации выросло число заболевших.

Но это новшество не отменяет и не заменяет обязательную самоизоляцию для работников, которые вернулись из стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19.