Организация из России организовала конкурс «Самая красивая девочка Беларуси-2021». Конкурс стартовал с января 2021 года, и в нём заявились уже более 18 тысяч юных белорусок. Но непонятная ситуация с организатором, партнёрами и засекреченным жюри стала поводом для журналистского расследования наших коллег из газеты «Ганцавіцкі час» (сайт «Першы Рэгіён»).

«Кур'ер» пересказывает содержание публикации.

Реклама конкурса сделала своё дело: родители, сами участницы, родственники в группах соцсетей, вайбер-чатах шлют фотографии и просят проголосовать за свою красавицу. Только из Слуцка и района заявились около 240 участниц.

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Однако атрибуты на сайте mostbeautygirl.com и отсутствие необходимых для официальных конкурсов данных вызвали у журналистов недоверие.

Ранее: За звание самой красивой девочки Беларуси борются 222 случчанки. Фото и ссылки для голосования онлайн

Зачем российской организации белорусские дети?

Многие СМИ и интернет-ресурсы анонсировали этот конкурс, не вникая в его суть и в то, кто его проводит.

На официальных сайтах госорганов преподносят этот конкурс как мероприятие республиканского масштаба в Беларуси, даже не задаваясь вопросами: а почему этот конкурс среди юных белорусок проводит организатор из России? А кто разрешил разместить государственный герб Беларуси на сайте?

Вот как сайт Могилевского облисполкома рекламирует конкурс и организаторов, помогая собирать личные данные белорусов: «В начале января в нашей стране стартовал ежегодный конкурс „Самая красивая девочка Беларуси“. И хотя заявки на участие будут приниматься ещё несколько месяцев, участницы, в том числе из Могилевской области, уже активно включились в борьбу — ведь победителей будут определять в том числе по зрительскому голосованию. Участвовать в бьюти-состязании могут девочки в возрасте от 0 до 17 лет, для участия достаточно загрузить на сайт три фотографии и заполнить анкету. Соревнуются девочки за титул „Самая красивая девочка Беларуси“, а победительнице награда — кубок. Голосование будет проходить до конца мая, а имя самой красивой девочки Беларуси назовут 1 июня 2021 года».

Очевидно, что никто не разбирался в правилах, опубликованных на сайте организатора конкурса, не узнавал, кто организатор и откуда он взялся.

Что за организаторы

Журналисты сайта «Першы Рэгіён» начали с изучения сайта mostbeautygirl.com, чтобы узнать данные об организаторе конкурса: где, кем и когда зарегистрирован, вид его деятельности, юридический адрес и прочее.

На сайте организатором конкурса «Самая красивая девочка Беларуси-2021» значится российская компания «Беби Девелопер Россия», расположенная по адресу Москва, Холодильный переулок 3 к 1с8.

Как утверждают авторы расследования, такой организации, как «Беби Девелопер Россия» в Едином реестре госрегистрации России нет. Не существует. Нет юридического адреса (вместо этого предлагается карта), нет реквизитов, из контактов — только ссылки на соцсети. А контора позиционирует себя так: «Мы разрабатываем и организуем ежегодные крупные онлайн-конкурсы во многих странах по всему миру. В нашу сеть входят крупные детские медиа-порталы и радиостанции».

Из сведений на сайте в рубрике «Пресса о нас» выяснилось, что сообщения о конкурсе появились только в нескольких СМИ в 2019 году.

Журналисты не знают, для чего организаторы собирают детские фотографии и личные данные детей и взрослых и могут ли эти данные быть использованы рекламодателям или мошенниками.

Чтобы выяснить, кем же являются организаторы конкурса на самом деле и узнать о целях конкурса, автор статьи написал им в соцсеть в ВК такое сообщение:

«Организатор конкурса позиционирует себя то как российская компания, то как международная. На сайте нет информации, какая форма собственности Вашего юридического лица. Используется логотип государственного герба Беларуси, что по белорусскому законодательству разрешено лишь ряду госучреждений. Можно у Вас получить реквизиты и копии регистрационных документов, чтобы пользователи имели более полную информацию, для чего собираются личные данные и фотографии детей?».

На эти вопросы был получен ответ, что у них всё законно и вся информация есть на сайте. На просьбу назвать дату и место регистрации самой организации и регистрационные данные журнала и радио, «организатор и вовсе обиделся» и занёс автора этих строк в «чёрный список», после чего писать уже нет возможности.

О престиже и партнёрах конкурса

У конкурса есть партнёры: «генеральный спонсор радиостанция «Baby FM», журнал «Дети России», проекты «Аудио сказки», «Детские песни».

«Радиостанция «Baby FM» не зарегистрирована, и по радио вы её не послушаете. Есть только какой-то эфир в интернете, но это точно не радиостанция. Журнал «Дети России» — 10 номеров издания вышло за всю историю этой «фирмы» — сообщается в публикации о «Першага рэгіёну».

Госрегистрация журнала, выходные данные, имя, фамилия редактора, тиража и прочее — этих данных автор публикации не нашёл.

Правила конкурса и тайное жюри

Внимательно прочитав правила конкурса, автор расследования обратил внимание на этот пункт: «Администрация конкурса вправе вносить изменения в правила, призы и даты проведения конкурса без уведомления участников» и задаётся вопросом: «Пять месяцев голосования, за результаты которого будут бороться участники и, внимание, в финале эти результаты вообще не учитываются. А как же будет?» —

Голосование — это только чтобы пройти в полуфинал и попасть в топ-10 в своей возрастной категории, а затем уже отбором будет заниматься жюри. Оно определит трёх финалисток в каждой возрастной категории и назовёт в итоге имя самой красивой девочки страны.

Кто в составе жюри — на сайте конкурса не указано. Написано, что оно состоит «из директоров модельных агентств России». Каких агентств — тоже не указано.

Достоверность данных

Кроме этого в публикации обращается внимание, что сами организаторы никак не контролируют достоверность данных, загружаемых на сайт конкурса.

Так, в конкурсе «Самая красивая девочка России» участвовала конкурсантка с именем «Пульт Пультовна». И даже получила два голоса. То есть вы можете загрузить туда детские фото Анджелины Джоли и смело рассчитывать на победу.

Кстати, в России эта компания «провела» ещё несколько конкурсов, в частности «Самый красивый мальчик России». Победительница конкурса девочек — сестра призёра конкурса мальчиков…

Рай для педофилов… Почему опасно публиковать данные ребёнка в интернете

Анна Левченко, директор центра «Сдай педофила», предостерегает родителей от передачи данных своих детей непроверенным организациям.

«Фото вашего ребёнка и его имя потом могут использовать в преступных целях. Злоумышленники могут сделать неприличные коллажи и шантажировать школьника, когда он подрастёт. Базу данных могут продать любителям детской порнографии, и вашей дочери потом будут написывать неизвестные люди и просить выслать свои новые снимки. Не подвергайте детей риску, не публикуйте данные на подозрительных сайтах», — рекомендует Анна Левченко.