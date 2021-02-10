«Бывают дни, что, кроме чая, ничего и нет». Жительница Слуцка рассказала, что ходит в магазин как в мавзолей

Любовь Михайловна обратилась в «Кур'ер», чтобы рассказать, как она живёт на пенсию в 280 рублей, на что хватает этих денег, какую помощь получает от государства и за что упрекает саму себя. Случчанка просит поделиться своим мнением и других читателей.

«То, как я живу, — это не жизнь, а выживание. Мне 57 лет, я инвалид 2-й группы. Работала чесальщицей и съёмщицей пряжи на художественной фабрике, потом перевели уборщицей, а как получила инвалидность, меня сократили.

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Пенсию я получаю 10 числа. Сразу плачу 60 рублей «за квартиру», покупаю лекарства. На весь месяц денег мне не хватает, — поделилась случчанка. — Покупаю гнилую свёклу и картофель. Деликатес для меня — это пельмени. Пью пустой чай. А бывают дни, что, кроме чая, ничего и нет. Нормальной еды на пенсии я никогда не видела. Прихожу в магазин только посмотреть, как в мавзолей.

Я заработала пенсию, а прожить на неё нельзя. Смотрю, инвалиды другие работают, а меня никто не берёт с моим заболеванием. Со мной никто не хочет и разговаривать, когда я пытаюсь найти подработку, закрывают двери.

Летом мне помогает лес. Собираю всё, что в нём растёт: лекарственные травы, ягоды. Сдаю их и продаю. Но зимой этого нет.

Огорода у меня нет, да и нет здоровья на нём работать. У родственников есть, но я не хочу, чтобы они меня до гробовой доски кормили, у каждого своя жизнь.

В «соцзащиту» я обращаюсь. Дают материальную помощь один раз в год — 50 рублей.

У меня есть дочь и внучка двух лет. Они живут отдельно. Мне стыдно к ним прийти с пустыми руками. Я себя прокормить не в состоянии, что я за бабушка?! Поэтому сама не доем, но внучке обязательно соберу гостинец. А как с такой пенсии его собрать?

Говорят мне некоторые, мол, много получаешь, хватит тебе.

Я почему к вам обратилась… Хочу, чтобы люди прочитали и высказались, можно ли прожить на такую пенсию?"