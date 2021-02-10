«Гроб купили, яму выкопали, а тела в морге не оказалось». Женщина не может забрать из морга тело сестры: оно пропало

Жительница Лунинецкого района Юлия вторую неделю не знает, где тело её 37-летней сестры, которая умерла 30 января в одной из больниц Брестской области.

Как пишет TUT. BY, по Пинску распространились слухи, что из городского морга пропал труп женщины. По информации местного ресурса «Медиа-Полесье», труп в морг привезли из больницы, а потом он загадочным образом исчез.

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Умершей Александре (фамилии героев публикации, а также любые привязки к их месту жительства не указываются по этическим соображениям) было 37 лет. Она жила в одной из деревень Брестской области. Об этом рассказала TUT. BY родная сестра покойной Юлия.

По её словам, у Александры несколько лет назад диагностировали неизлечимую инфекцию. Весной прошлого года её здоровье ухудшилось. К старой болезни добавилась новая — инфекционное заболевание легких. Врачи отправили Александру на лечение в Брест. Там в стационаре она провела около года, затем женщину перевели в больницу недалеко от Пинска.

— В субботу, 30 января, утром мне позвонили и сказали, что она умерла, — рассказала Юлия.

По её словам, состояние Александры перед смертью было тяжёлым: она не ходила и не говорила.

В понедельник, 1 февраля, в больнице Юлии выдали справку (врачебное свидетельство) о смерти — и она поехала в Пинский городской морг, чтобы забрать тело и похоронить сестру: могила на кладбище уже была вырыта, гроб подготовлен, транспорт арендован.

По словам женщины, тело Александры, насколько ей известно, в морг привезли в субботу же, но уже в понедельник его там не оказалось.

— Меня заведующий вызвал и говорит: «Не знаю, как вам сказать». Я говорю: «Что? Воскресла?» Он: «Нет, пропал труп». Как пропал? Я так и села. Обратилась в милицию, они проверяли подвалы, все замки были на месте, всё закрыто, всё как положено. Но ведь тело куда-то делось. Я общалась с работником морга, который тело принимал — он его видел, — недоумевает Юлия.

По словам Юлии, она вызвала милицию — в обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются.

— Должны были приехать в деревню (где жила Александра), взять её вещи. Как я понимаю, чтобы получить образец ДНК, — рассказала Юлия. В приёмной Пинского городского морга сообщили, что заведующий сейчас в отпуске. Сотрудник, которого пригласили к телефону вместо начальства, от комментариев отказался.

— У меня лично ничего не пропадало в морге, — ответил собеседник.

— А у коллег?

— У коллег не знаю. У коллег надо спрашивать.

«Спрашивать» не захотел — разговор на этом и закончили.

Известно, что 4 февраля на территории, прилегающей к моргу, работали люди в форме — их видели журналисты «Медиа-Полесья». Источники местного ресурса также сообщали, что тело искали в подвалах центральной больницы, с которой морг был соединен подземным переходом, а также в канализационных колодцах в районе морга.

Судмедэксперты говорят, что и они тело Александры не забирали.

— Подобные экспертизы не назначались, — ответила нам главный специалист по работе со СМИ управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Получить комментарий Дмитрия Иванюка, официального представителя СК по региону, на момент публикации материала не удалось.

В сельсовете, к которому относится деревня, где жила Александра, рассказали, что сейчас этой историей занимается СК. Обсуждают версию, что тело из морга мог выкрасть её сожитель — и его в деревне давно не видели.

Сестра Юлия же сдаваться не намерена. В ближайшее время она планирует обратиться в прокуратуру:

— Мне сказали оставлять гроб, мол, тело найдут — и мне доставят. Но мне же надо сестру похоронить. Как это я буду всю жизнь ждать и гадать, куда она делась?