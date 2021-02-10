В Копыле собираются построить цех по производству сухого молока. На обсуждение выставили экологический отчёт

Общественные обсуждения отчёта об оценке воздействия на окружающую среду строительства цеха по производству сухого молока в Копыльском филиале Слуцкого сыродельного комбината проходят по 22 февраля.
Цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой планируют сделать на территории предприятия.«При правильной эксплуатации и обслуживании объекта негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет оказываться в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. Воздействие на здоровье населения будет оказываться в пределах установленных нормативов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в отчёте.
Сроки проектирования и строительства — с 2020 по 2023 годы.
Замечания и предложения по отчёту об ОВОС до завершения общественных обсуждений можно направить в:
- Копыльский райисполком: 223 927, Минская область, г. Копыль, пл. Ленина, 6; контактное лицо — Алеся Александровна Атрашкевич, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Копыльского райисполкома, тел./факс +375−1719−55−672, адрес электронной почты: rik@kopyl.gov.by.
- ОАО «ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ»: 220 073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6, кабинет 303; контактное лицо — Ольга Ивановна Стришко, главный специалист сектора экологии; телефон +375−29−680−42−54; факс+375-(017) 203−59−97; адрес электронной почты: inbox@bgapp.com.
- Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»: 223 927, Минская обл., г. Копыль, ул. Заводская, 15; контактное лицо — Юлия Анатольевна Юреня, инженер по стандартизации и сертификации; телефон +375−1719−20−973; факс+375−1719−277−30; адрес электронной почты: kopyl_msz@tut.by.