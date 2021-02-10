В Копыле собираются построить цех по производству сухого молока. На обсуждение выставили экологический отчёт

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Общественные обсуждения отчёта об оценке воздействия на окружающую среду строительства цеха по производству сухого молока в Копыльском филиале Слуцкого сыродельного комбината проходят по 22 февраля.


Цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой планируют сделать на территории предприятия.

В Копыле хотят построить цех по производству сухого молока. На обсуждение выставили экологический отчёт
Иллюстрация из отчёта об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой»
«При правильной эксплуатации и обслуживании объекта негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет оказываться в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. Воздействие на здоровье населения будет оказываться в пределах установленных нормативов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в отчёте.

Сроки проектирования и строительства — с 2020 по 2023 годы.

Замечания и предложения по отчёту об ОВОС до завершения общественных обсуждений можно направить в:

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  • Копыльский райисполком: 223 927, Минская область, г. Копыль, пл. Ленина, 6; контактное лицо — Алеся Александровна Атрашкевич, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Копыльского райисполкома, тел./факс +375−1719−55−672, адрес электронной почты: rik@kopyl.gov.by.
  • ОАО «ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ»: 220 073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6, кабинет 303; контактное лицо — Ольга Ивановна Стришко, главный специалист сектора экологии; телефон +375−29−680−42−54; факс+375-(017) 203−59−97; адрес электронной почты: inbox@bgapp.com.
  • Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»: 223 927, Минская обл., г. Копыль, ул. Заводская, 15; контактное лицо — Юлия Анатольевна Юреня, инженер по стандартизации и сертификации; телефон +375−1719−20−973; факс+375−1719−277−30; адрес электронной почты: kopyl_msz@tut.by.