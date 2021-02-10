В Копыле собираются построить цех по производству сухого молока. На обсуждение выставили экологический отчёт

Общественные обсуждения отчёта об оценке воздействия на окружающую среду строительства цеха по производству сухого молока в Копыльском филиале Слуцкого сыродельного комбината проходят по 22 февраля.



Цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой планируют сделать на территории предприятия. «При правильной эксплуатации и обслуживании объекта негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет оказываться в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. Воздействие на здоровье населения будет оказываться в пределах установленных нормативов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в отчёте.

Сроки проектирования и строительства — с 2020 по 2023 годы.

Замечания и предложения по отчёту об ОВОС до завершения общественных обсуждений можно направить в:

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