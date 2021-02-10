«Оставила неугасаемый след в душах и сердцах». Ушла из жизни учитель географии Слуцкой школы № 8 Анна Крумко

В воскресенье, 7 февраля, перестало биться сердце замечательного человека. Ушла из жизни Анна Изявна Крумко, учитель географии ГУО «Средняя школа № 8 г. Слуцка». Человек и Учитель с большой буквы.

Анна Изявна была требовательна как к себе, так и к окружающим. Она сильно радела за честь школы, любила порядок, пользовалась огромным уважением и авторитетом у коллег, учащихся.

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Обаятельная, умная, яркая, она была талантлива во всём и всеми любима. Анна Изявна была замечательным учителем, мудрым наставником, добрым и неравнодушным человеком. Благодаря ей учащиеся получали не только фундаментальные знания в области географии, но и учились быть настоящими людьми.

Каждому из нас отведён определённый срок жизни на Земле. Как прожить данное время — это дело каждого. Какая память останется о каждом из нас — это тоже зависит от самого человека. Анна Изявна оставила неугасаемый след в душах и сердцах своих близких, своих коллег и своих учащихся.

ОТ РЕДАКЦИИ. По сообщениям коллег, прощание с Анной Крумко состоялось 9 февраля. Её жизнь унесла болезнь.