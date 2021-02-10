«Интересовались ли делегаты ВНС жизнью пенсионеров?» Читательница «Кур'ера» об участи стареющих белорусов и чем она сама может им помочь

Комментирую новую статью «»Бывают дни, что, кроме чая, ничего и нет". Жительница Слуцка рассказала, что ходит в магазин как в мавзолей".

Я полностью поддерживаю позицию одного из комментаторов. Дмитрий Шуманин прав: «Ждём комментарии от управленцев и депутатов».

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Поехали делегаты на Всебелорусское народное собрание. По мнению организаторов, это одна из важнейших форм народовластия в Республике Беларусь.

Читали ли делегаты статьи, написанные только за последний месяц на тему пенсии? Интересовались ли жизнью пенсионеров? И вообще, пенсионеров у нас много. Были ли представители этой социальной прослойки приглашены на выборы делегатов? Если были, по какому критерию их пригласили?

Общаюсь и с городскими, и с сельскими пенсионерами. И сама пенсионерка. Они сидят по домам. И не только в пандемию. Никто нами не интересуется: ни власти, ни профсоюзы.

Пожилые сельские пенсионеры ещё весной жаловались, что никакого внимания им никто не уделяет. Дети живут в городах, часто далеко. Не с кем решить проблемы, если появляются.

Молодые сельские пенсионеры говорят: «Сидим дома. Тихо толстеем и стареем. Смотрим телевизор». Только некоторые освоили компьютер. Другими гаджетами не владеют. Просят меня как человека с активной жизненной позицией с наступлением весны и снижением пика пандемии провести для них какое-либо тематическое мероприятие.

Замечательно. Проведу мероприятие. И гаджетами научу пользоваться. Только хочется спросить, что делают культработники, профсоюзы? А на районную Доску почёта повесят портрет того, кто отчитается за мою работу? Такой опыт я уже имела.

Хотелось, чтобы редакция «Кур'ера» не выполняла роль статиста, а передала все материалы на тему пенсий и жизни на пенсии в районные органы власти.

В ТЕМУ. «Мне стыдно побираться». Случчанка, которая еле выживает на пенсию, объяснила, почему не может принять помощь от читателей «Кур'ера»

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