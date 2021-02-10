«Мне стыдно побираться». Случчанка, которая еле выживает на пенсию, объяснила, почему не может принять помощь от читателей «Кур'ера»

Сразу после публикации «Кур'ера» о Людмиле Михайловне из Слуцка, которой трудно выжить на пенсию в 280 рублей, читатели стали звонить и писать в редакцию. Только за сегодняшнее утро свою помощь пенсионерке предложили около десяти человек.

«Кур'ер» связался по этому поводу с женщиной, и вот что она ответила:

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«Большое всем спасибо, кто не остался равнодушным! Но мне стыдно побираться, я не хочу одалживать.

Я — инвалид, но могу что-то делать. Я же не одна такая. Думаю, что минимальная пенсия по инвалидности не должна быть такой мизерной, а хотя бы не меньше прожиточного минимума. Я работала, а потом заболела. С каждым такое может случиться. Что же мы все должны побираться?

Я себя считаю человеком, хотя я и инвалид. У меня руки, ноги есть, я могла бы подрабатывать, но нигде не берут — списали со счетов! Пусть бы лучше законодательно дали возможность инвалидам работать 2−3 часа, и пусть бы власть посодействовала тому, чтобы нас брали на работу.

Я сегодня (10 февраля. — Прим. ред.) получила пенсию и куплю продукты".

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От редакции: «Чем тяжелее времена, тем больше желающих помочь»

Сотрудники «Кур'ера» обратили внимание, что сейчас люди стали чаще откликаться, чтобы помочь случчанам, попавшим в подобные жизненные обстоятельства. Так, мы недавно писали о пожилой женщине из деревни под Слуцком, которой выслали $ 100 в конверте, а на таможне их вынули.

Пенсионерка поделилась, что живёт она одиноко и трудно: в доме нет водопровода, канализации и газа. Женщине приходится готовить на электроплитке. На новую газовую плиту нет денег. Старой она воспользоваться не может, так как срок эксплуатации давно истёк, а из-за этого ей не возят баллоны. Пенсия — чуть больше 200 рублей.

Случчанке необходима новая газовая плитка, хотя бы настольная. И другая помощь была бы уместна. Если вы хотите помочь ей, то контакты пенсионерки есть в редакции. Приходите (ул. Ленина, 128−4 (с 8 до 17 часов, обед — с 13 до 14 часов)) или звоните (2 05 05, 2 06 06).

РАНЕЕ. Пожилой женщине из деревни под Слуцком выслали $ 100 в конверте, а на таможне их вынули. Теперь пенсионерка ждёт решения суда