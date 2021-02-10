Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 11 февраля. Обзор

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«Став стоматологом, я продолжил династию»

«Так замело, из дома не выйти»

Случчане поспорили о молодёжи и патриотизме

34-летний случчанин Антон Нуприк уже 12 лет работает стоматологом-ортопедом. У него два места работы — Слуцкая стоматологическая поликлиника и частная клиника в Солигорске. Антон рассказал «Кур'еру», почему он стал стоматологом, на ком учился лечить зубы и какие плюсы есть в его профессии.Многие воспринимают деревню только как летний отдых на даче. Но жизнь на селе не прекращается и зимой. Мы спросили у сельчан, какие проблемы их сейчас волнуют.

В конце января интернет-страницы «Кур'ера» в соцсетях стали площадками для горячих диалогов о современной молодёжи. Всё началось с того, что на сайте kurjer.info мы опубликовали мнение депутата местного сельсовета о том, что нынешняя молодёжь по некоторым качествам уступает молодёжи СССР. Молодая случчанка от лица молодёжи ответила на претензии старшего поколения. А наши читатели очень эмоционально высказывались по поднятой теме.

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9 вопросов ЛОР-врачам

«Шитьё приносит мне удовольствие»

Дети о любви, поцелуях и свадьбе

Зимой люди чаще простужаются, и у ЛОР-врачей прибавляется работы. Но если следовать советам медиков, болеть можно реже. На самые часто задаваемые вопросы ответили врачи-оториноларингологи медцентра «Лайф Сити» Ирина Романова и Дмитрий Жигальский.Елена Горбацевич, жительница деревни Заполье, что на Случчине, модно и со вкусом одевает всю свою семью и не только. Модную одежду она не заказывает в интернете, а придумывает и шьёт сама.Накануне Дня всех влюблённых маленькие случчане порассуждали, что такое любовь, что могут делать жених и невеста на свадьбе, за что мама и папа любят друг друга. Ответы получились интересными и забавными.