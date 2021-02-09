Пьющая жена избивала мужа. На неё завели уголовное дело

Необычная история произошла в Рогачёвском районе. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 42-летняя жительница района избивала своего мужа и причиняла ему психологические страдания. Теперь ей грозит реальный срок.

С мая 2020 года жительница Рогачёвского района, злоупотребляющая спиртным, три раза привлекалась к административной ответственности. Дважды — за нанесение побоев супругу, а третий — за причинение ему же психических страданий.

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26 января 45-летний мужчина сообщил в РОВД об очередном рукоприкладстве жены. На этот раз 42-летней сельчанкой занялись уже следователи.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту истязания.