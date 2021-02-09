«Будет хорошая заработная плата у работников». Слуцкий депутат высказался, что дня него значит ВНС

От Слуцкого района на VI Всебелорусское народное собрание поедут 13 человек. Один из них — Василий Радюк, депутат Слуцкого районного Совета депутатов, директор ДУП «Сельский строительный комбинат» УП «Минскоблсельстрой». Он рассказал «Слуцкому краю» о том, что для него значит ВНС.

— Всебелорусское народное собрание — знаковое событие для белорусов: будет определён дальнейший путь развития государства. В разработке этой стратегии принимают участие представители всех слоёв общества, те, кто заинтересован в дальнейшем построении сильной и процветающей Беларуси.

Мы не должны останавливаться на достигнутом, нужно всегда двигаться вперёд. Меня, как руководителя предприятия, продукция которого востребована в сельскохозяйственной отрасли, конечно же, волнует развитие этой сферы. Будут строиться молочно-товарные комплексы — будет стабильно работать и наше предприятие, будет хорошая заработная плата у работников. Всё взаимосвязано.

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Ведь главная цель развития Беларуси на будущее пятилетие — обеспечение социальной стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счёт качественного роста экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации.

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