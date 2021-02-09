Покупайте в универмаге «Слуцк» и дарите с любовью

Универмаг «Слуцк» приглашает встретить самый романтичный праздник вместе с нами! Вы сможете выбрать подарки и сувениры на любой вкус и кошелёк: широчайший ассортимент сувениров, ювелирные украшения, парфюмерия и косметика, бельё, игрушки, посуда с тематическими принтами, кожгалантерейные товары, декоративные подушки и многое другое.

В секции «Упаковка» Вы можете заказать праздничное оформление подарка.

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Если всё же выбор сделать сложно — «Подарочный сертификат» от универмага «Слуцк» различных номиналов отличное решение!

Приятных покупок, любви и хорошего настроения!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568