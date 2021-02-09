Сегодня, 9 февраля, отмечается Международный день стоматолога. «Кур'ер» пообщался с 34-летним случчанином Антоном Нуприком, который уже 12 лет работает стоматологом-ортопедом. У него два места работы — Слуцкая стоматологическая поликлиника и частная клиника в Солигорске.

Антон рассказал, почему он стал стоматологом, на ком учился лечить зубы и какие плюсы есть в его профессии.

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Выбор профессии и учёба

«Меня никто не принуждал и не заставлял идти на стоматолога. Я думал: «Раз родители — стоматологи, то и я пойду». Папа — ортопед, мама — хирург.

Я учился в Белорусском государственном медуниверситете с 2004 по 2009 год. На 1−2 курсах мы учились лечить зубы на муляжах — из удалённых человеческих или пластмассовых зубов. После практиковались уже в клиниках на живых людях под присмотром преподавателей.

На удивление мало людей отказывались от лечения только потому, что их лечащий врач — студент. Наоборот, очень дружелюбно относились, так как знали, что практиканты ещё дотошнее, они будут кропотливо и ответственно выполнять свою работу.

Первый зуб я лечил своей одногруппнице. У меня тряслись руки, хотя внутри была полная уверенность в своих силах. Справился за три занятия. Девушка была мне благодарна. Первое время мы все лечили зубы и делали профессиональную чистку друг другу. Кто-то приводил на занятия своих друзей и знакомых. Мы всегда знали, что рядом преподаватель и что он всегда поможет.

За время учёбы мы поработали в разных отделениях: детском, хирургическом, терапевтическом и других. В конце учёбы я выбрал специализацию стоматолога-ортопеда, который занимается восстановлением зубов и их протезированием. Из всех вариантов мне больше всего понравился этот. Возможно, потому что у меня папа — ортопед и мне было у кого поучиться.

Особенности работы и зарплата

Стоматологи зарабатывают хорошо. Но чтобы зарабатывать, надо работать не на ставку по 6 часов, а больше — на полторы или две. Если врач молод и энергичен, он часто имеет не одно место работы. Я пошёл на вторую работу — в частную клинику в Солигорске, потому что есть время и силы. У меня были времена, когда я работал шесть дней в неделю по 12 часов.

Мне удобнее работать в частной клинике. Там ты сам распределяешь время на пациентов. Если я понимаю, что работа ответственная и кропотливая, то могу взять только одного пациента на всю свою смену. В госструктуре же, помимо основной работы, есть ещё дежурства, когда к тебе по острой боли могут прийти на 10 человек больше, чем ты в состоянии обслужить. Подумываю о том, чтобы открыть свой стоматологический кабинет.

Как перестать бояться стоматолога

Для начала надо узнать причину страхов. У большинства людей это воспоминания о былых болезненных манипуляциях. Сегодня все манипуляции проходят безболезненно, так как техника и технологии вышли на новый уровень. Желательно перед лечением посетить консультацию стоматолога, чтобы познакомиться с врачом и предупредить его о своём страхе. Иногда стоматологи советуют принять успокоительное перед лечением. Такое тоже бывает.

И ещё один совет — приобрести положительный опыт. Например, сходить на профессиональную чистку зубов или залечить маленькую дырочку, но никак не приходить в первый раз с запущенным пульпитом, когда анестезия не берётся.

Как подготовить ребёнка к визиту к стоматологу

Первый визит ребёнка в идеале должен произойти с появлением первых зубов, и визиты должны повторяться каждые следующие полгода. Ребёнка на приём ведите выспавшегося, сытого и в хорошем настроении. И посещение стоматолога для него должно быть обычным событием.

Не откладывайте посещение врача. Это позволит на ранних стадиях выявить и вылечить патологические процессы, что намного легче, чем лечить запущенные формы.

Не говорите детям фраз в духе «будет не больно», «не бойся», никаких слов «сверлить», «уколы», «доктор ничего не будет делать, а только посмотрит», так как этим вы обманете его. Мы рождаемся без страха лечения зубов, но родители, зачастую сами того не желая, такими словами могут вызвать у нас чувство страха.

Вести на приём ребёнка лучше родителю, который сам не испытывает страха перед стоматологическим лечением, тогда и малыш будет чувствовать себя спокойно.

Плюсы и минусы профессии

Лично я получаю удовлетворение от благодарности клиентов. Когда ко мне попадает человек, у которого есть проблемы с зубами (дефекты, нарушения), и я помогаю

ему их решить, мне благодарны. Ведь у человека налаживается один из самых главных аспектов жизни. Здесь и улучшается эстетический вид, и восстанавливается жевательная функция. Я горжусь, когда сделал свою работу хорошо.

Ещё из плюсов — высокая зарплата, если работаешь больше, чем на ставку.

Профессия стоматолога по некоторым рейтингам стоит на первом месте по степени эмоционального выгорания. Это минус. Ведь важно не только зарабатывать деньги, но и не чувствовать себя пустым ведром после работы. Иногда меня огорчает, что, придя с одной работы, мне надо сразу ехать на другую, ведь хочется побыть дома. Но когда ты чувствуешь благодарность клиентов и получаешь зарплату, то становишься довольным и счастливым человеком".