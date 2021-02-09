В Солигорске мужчина упал с высоты на машину. Он в реанимации

В понедельник, 8 февраля, около 18.00 в Солигорский РОВД поступило сообщение о падении человека с высоты. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия. Об этом написал «Шахцёр».

Как сообщили в районном отделе Следственного комитета, из сушильного помещения, которое расположено между 4 и 5 этажами дома № 67 на улице Заслонова, выпал мужчина 1956 года рождения. Он упал на автомобиль, припаркованный возле подъезда.

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Пострадавший получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. В настоящее время он находится в реанимационном отделении УЗ «Солигорская ЦРБ».