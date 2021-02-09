Метель в Слуцке. Что происходит в городе (фото)

Утром во вторник, 9 февраля, в Слуцке из-за метели затруднено движение. Городским службам предстоит нелёгкий день. Метель продолжится до вечера, но ветер будет не такой сильный, как вчера. К ночи похолодает до минус 15−17 градусов, обещает Белгидромет.

Посмотрите утреннюю подборку фотографий «Кур'ера».

Реклама

По словам прохожих, идти в час пик от Молодёжного центра до райисполкома можно было со скоростью автобуса.

В 11-м городке ситуация такая: снег начали чистить с тротуаров. Сложнее всего с проездами возле домов и от улицы Социалистической. Под снегом большой слой льда.