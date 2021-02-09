На Солигорском водохранилище в воскресенье, 7 февраля, прошёл конкурс рыбаков-любителей. Он организован в память горного инженера, спасателя и любителя рыбной ловли Анатолия Смирнова, которого не стало пять лет назад.

На памятной рыбалке присутствовали родственники Анатолия Смирнова. Организатором таких товарищеских состязаний уже многие годы в Солигорске является Иван Горбатенко.

Реклама

В двадцатиградусный мороз на состязание приехали 22 участника (пенсионеры, горняки и школьники), а также болельщики. Среди них - одна женщина Антонина Николаевна.

«Я выросла на берегу реки Случь. Охота к рыбалке передана мне с генами родителей, — рассказала она. — Я хорошо знакома со многими любителями рыбалки. Несмотря на мороз, не участвовать в этом конкурсе не могла, потому что знала Анатолия Смирнова как активного рыбака-любителя». Конкурс определял победителя в двух номинациях:

кто больше за определённое время поймает рыб;

рыбака, поймавшего наибольшую рыбу.

В первой номинации победителем стал Юрий Шамшура. Он поймал 223 рыбы. Во второй — Виталий Сеникович. Он поймал самого большого окуня. Победители получили призы, которые они выбирали сами, — товары для рыбной ловли.