На соревнованиях в Минске 5-летний мальчик отжался 84 раза. В чём ещё победили ребята из Слуцка

В субботу, 6 февраля, в Минске воспитанники слуцкого спортивного клуба «Триумф» приняли участие в соревнованиях по пятиборью. Они завоевали пять кубков из девяти. Самый младший участник Олег Тюлькин, которому сейчас 5 лет, победил в трёх личных номинациях.

Павел Гончаренко, тренер спортивного клуба «Триумф», рассказал «Кур'еру» подробности.

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Соревнования по пятиборью назывались «Быстрее, выше, сильнее». В них входили пять дисциплин — прыжки на скакалке, отжимания за один подход, горизонтальное подтягивание, челночный бег и пресс в уголке.

От Слуцка поехали 13 человек. Всего в соревнованиях участвовали около 110 детей.

Ребята боролись индивидуально по каждой дисциплине. И суммарно, по итогам каждой из них, разыгрывалась кубки. Было три возрастные категории: до 7 лет, с 8 до 10 и с 11 до 13 лет.

В категории до 7 лет

Первое место завоевал Олег Тюлькин. Ему 5 лет. Он был самым младшим в своей категории. Второе место занял его брат — Дмитрий Тюлькин.

В категории от 8 до 10 лет

В двух дисциплинах — отжимание и подтягивание — выиграл Владислав Грицкевич.

В категории с 11 до 13 лет

В этой категории соревновались 35 человек. Среди них все три призовых места разделили слуцкие спортсмены. На финальных упражнениях они боролись между собой.

1 место — Денис Пыков

2 место — Кирилл Чернухин

3 место — Даниил Гладкий.

Остальные ребята получили дипломы за участие.

Кто победил по дисциплинам: