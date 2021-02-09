На соревнованиях в Минске 5-летний мальчик отжался 84 раза. В чём ещё победили ребята из Слуцка

В субботу, 6 февраля, в Минске воспитанники слуцкого спортивного клуба «Триумф» приняли участие в соревнованиях по пятиборью. Они завоевали пять кубков из девяти. Самый младший участник Олег Тюлькин, которому сейчас 5 лет, победил в трёх личных номинациях.
Павел Гончаренко, тренер спортивного клуба «Триумф», рассказал «Кур'еру» подробности.
Соревнования по пятиборью назывались «Быстрее, выше, сильнее». В них входили пять дисциплин — прыжки на скакалке, отжимания за один подход, горизонтальное подтягивание, челночный бег и пресс в уголке.
От Слуцка поехали 13 человек. Всего в соревнованиях участвовали около 110 детей.
Ребята боролись индивидуально по каждой дисциплине. И суммарно, по итогам каждой из них, разыгрывалась кубки. Было три возрастные категории: до 7 лет, с 8 до 10 и с 11 до 13 лет.
В категории до 7 лет
Первое место завоевал Олег Тюлькин. Ему 5 лет. Он был самым младшим в своей категории.Второе место занял его брат — Дмитрий Тюлькин.
В категории от 8 до 10 лет
В двух дисциплинах — отжимание и подтягивание — выиграл Владислав Грицкевич.
В категории с 11 до 13 лет
В этой категории соревновались 35 человек. Среди них все три призовых места разделили слуцкие спортсмены. На финальных упражнениях они боролись между собой.
- 1 место — Денис Пыков
- 2 место — Кирилл Чернухин
- 3 место — Даниил Гладкий.
Остальные ребята получили дипломы за участие.
Кто победил по дисциплинам:
- Олег Тюлькин подтянулся 66 раз, отжался за подход 84 раза и удерживал пресс в уголке 12 минут.
- Дмитрий Тюлькин сделал на скакалке 182 прыжка за минуту.
- Владислав Грицкевич отжался от пола 130 раз и подтянулся 36 раз.
- Денис Пыков удерживал пресс 5 минут, за минуту прыгнул на скакалке 190 раз, отжался 103 раза за подход, подтянулся 36 раз.
- Кирилл Чернухин шёл по баллам за Денисом Пыковым.
- Дании Гладкий выиграл в челночном беге на дистанции 4×9. Пробежал за 8,26 с.