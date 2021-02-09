Для ремесленников в Беларуси налог возрос вдвое. Оплатить его надо до 31 марта

В Беларуси с 1 января 2021 года для ремесленников ставка налогового сбора увеличена с одной до двух базовых величин. Об этом «Кур'еру» сообщили в инспекции МНС по Слуцкому району.
Кому нужно доплатить
Те, кто уплатил налог раньше, до 28 декабря 2020 года, обязаны доплатить недостающую сумму не позднее 31 марта 2021 года. С 1 января 2020 года базовая величина установлена в размере 29 рублей, а до 28 декабря она была 27 рублей, поэтому таким плательщикам необходимо произвести доплату сбора в размере 29 рублей.
Физические лица, планирующие впервые осуществлять ремесленную деятельность в 2021 году, обязаны уплатить сбор до начала осуществления деятельности. Ставка сбора — 58 рублей.
Как можно оплатить
Уплатить сбор можно любым способом:
- наличными денежными средствами через отделение банка, оператора почтовой связи;
- безналичным расчётом через интернет-банкиг или инфокиоск. Для оплаты сбора необходимо знать свой УНП и банковские реквизиты.
По вопросам налогообложения обращайтесь в инспекцию МНС:
- в Слуцке — 9 71 54,
- в Старых Дорогах — 5 89 31, 3 07 95,
- в Копыле — 5 04 75, 5 45 51.