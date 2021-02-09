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«Люди будут отговаривать вас лишь потому, что сами хотят, но позволить не могут». Случчанка о принятии себя

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Недавно в «Лампе» был опрос о том, что случчанок устраивает в себе, а что — нет. Так как меня эта тема волнует, я хочу поделиться своим мнением.

«Люди будут советовать вам не менять себя, лишь потому что сами хотят, но позволить не могут». Случчанка о принятии себя

Можно ли назвать комплексами маленькую грудь, узкие губы, отсутствие шикарных волос, однозначного ответа нет. Для одного человека большой нос кажется естественной красотой, а носитель этого самого носа может комплексовать.

Есть комплексы, которые решаются лёгким путём. Нет бровей? Можно нарисовать или сделать перманентный макияж. Нет шикарных волос — надеваем накладные пряди или же делаем начёсы. Нет белоснежных зубов — отбеливаем в стоматологии или же ставим виниры.

Есть моменты, которые могут решить уколы красоты или же пластическая хирургия. Это более сложный путь, и, почему-то, он не воспринимается обществом как норма, а вызывает бурю странных эмоций.

Что плохого в том, что девушка, которую смущала маленькая грудь, увеличила её? Или в операции по устранению лопоухости? Если человеку после операции станет комфортнее в своём теле, не надо его отговаривать.

Татуировки в обществе воспринимаются как норма, но, если человек делает тату на лице, например, он автоматически становится ненормальным. Его тело — его дело. Мозг и мировоззрение у него по-другому работать не будут.

Я неоднократно сталкивалась с ненормальной реакцией на то, что «делаю» себе губы. Как только человек узнаёт это, начинается нытьё о том, зачем мне это, ведь я и так красивая, порчу свою индивидуальность.

Я не осуждаю людей, которые выделяются из толпы лишь потому, что они не такие, какими бы я хотела их видеть. Конечно, мне всегда интересно спросить человека, для чего он что-то изменил в себе, но это лишь для того, чтобы удовлетворить свой интерес. Не более того.

Кстати, есть люди, которые будут советовать вам ничего в себе не менять лишь потому, что они сами этого хотят, но не могут позволить. Например, одна моя знакомая обладает редкими бровями и всегда плачется, что нет денег их сделать. Когда она сделала мне комплимент о моих бровях, я ей сообщила, что у меня перманентный макияж, на что я услышала: «Ой, ты что?! Зачем тебе это? Я вот тоже хочу сделать, но эти ценники того не стоят! Зря ты себе сделала. Лучше бы на другое эти деньги потратила». Я ей, конечно, сказала, что со своим кошельком я разберусь сама, но поняла, что это типичная зависть.

Хорошо, когда все люди любят себя такими, какими они родились, но, если у человека есть нюансы, которые он сам в себе не воспринимает, не стоит лезть к нему со своими советами и мнением. Особенно если вас не просят об этом.

Жизнь, как известно, нам дана одна, и если о сделанном человек пожалеет, то всегда сможет исправить свои ошибки — татуировки вывести, импланты достать, волосы перекрасить.

Марина К.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, @alisa_listapad.

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© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник и названия издания - "Кур'ер" или KURJER.INFO.

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Скидка: 10% на еду 

Адрес: ул. Ленина, 120 (двухэтажное здание на остановке «Рынок»).

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Instagram: @tavernaslutsk

Слуцкая Студия Депиляции И Шугаринга

Скидка: 15% 

Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.

Контакты: +375 29 342 21 59.

Instagram: @volosnetslutsk .

Детский Развивающий Центр «Лесенка»

Скидка: 5% (кроме индивидуальных занятий)

Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.

Контакты: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.

Instagram: lecenka_centr.

Реставрация Мягкой Мебели

Скидка: 15%

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  • ремонт мягкой мебели: замена поролона, пружин и т. д,
  • полное изменение дизайна: кровать в тахту, простой диван в угловой, кресло — в кресло-кровать и т. д.,
  • реставрация и восстановление деревянных конструкций,
  • изготовление новой мягкой мебели по дизайну заказчика,
  • работа со сложными моделями мебели.

Телефон: (8029) 554 55 35, (8029) 138 68 49

Сайт: ditman.kraj.by

Натяжные Потолки

Скидка: 12%

Телефон: (8029) 237 61 45

Компьютерные Услуги

Скидка: 15%

  • ремонт компьютеров, ноутбуков;
  • установка (переустановка) ОС Windows (XP, 7, 8, 10);
  • установка антивируса, программ по желанию заказчика;
  • настройка интернета, wi-fi, Smart TV; чистка от вирусов.
  • выезд на дом в удобное для вас время по г. Слуцку и Слуцкому району.

Телефон: (8033) 360 10 10 (Viber, WhatsApp, Telegram), (8029) 939 10 10

Сайт: it-slutsk.by

ВКонтакте

Одноклассники

Instagram: @it_slutsk

Пицца Смайл

Скидка: 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк»

Приём заказов: с 11:00 до 22:30

Доставка: с 11:00 до 23:00

Телефоны: (801 795) 6 40 40, (8029) 116 08 00

Сайт: slutsk.pizzasmile.by

ВКонтакте

Instagram: @pizzasmile

Кафе Doner Grill

Скидка: 10%

Адрес: улица М. Богдановича, 33 (возле садика № 13, который в народе называют «голова»).

Контакты: + 375 44 499 96 27.

Instagram: www.instagram.com/donergrill.by/

Студия Красоты S. Tan

Скидка: 10%

  • моделирование ногтей любой сложности;
  • маникюр и покрытие гель-лаком; педикюр;
  • курсы по моделированию ногтей и маникюру, акварельной росписи;
  • депиляция воском;
  • изготовление и ремонт аксессуаров;
  • роспись аксессуаров, бокалов, бутылок.

ВКонтакте

Instagram

Одноклассники

Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»)

Телефон: (8044) 505 07 44

Пицца Арт

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Заказ по телефону: (8029) 320 40 70, (8033) 320 40 71

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Sushi Slutsk

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Instagram: @sushi_slutsk.

Сервисный Центр COMPOFMASTER

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