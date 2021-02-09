«Люди будут отговаривать вас лишь потому, что сами хотят, но позволить не могут». Случчанка о принятии себя

Недавно вбыл опрос о том, что случчанок устраивает в себе, а что — нет. Так как меня эта тема волнует, я хочу поделиться своим мнением.

Можно ли назвать комплексами маленькую грудь, узкие губы, отсутствие шикарных волос, однозначного ответа нет. Для одного человека большой нос кажется естественной красотой, а носитель этого самого носа может комплексовать.

Есть комплексы, которые решаются лёгким путём. Нет бровей? Можно нарисовать или сделать перманентный макияж. Нет шикарных волос — надеваем накладные пряди или же делаем начёсы. Нет белоснежных зубов — отбеливаем в стоматологии или же ставим виниры.

Есть моменты, которые могут решить уколы красоты или же пластическая хирургия. Это более сложный путь, и, почему-то, он не воспринимается обществом как норма, а вызывает бурю странных эмоций.

Что плохого в том, что девушка, которую смущала маленькая грудь, увеличила её? Или в операции по устранению лопоухости? Если человеку после операции станет комфортнее в своём теле, не надо его отговаривать.

Татуировки в обществе воспринимаются как норма, но, если человек делает тату на лице, например, он автоматически становится ненормальным. Его тело — его дело. Мозг и мировоззрение у него по-другому работать не будут.

Я неоднократно сталкивалась с ненормальной реакцией на то, что «делаю» себе губы. Как только человек узнаёт это, начинается нытьё о том, зачем мне это, ведь я и так красивая, порчу свою индивидуальность.

Я не осуждаю людей, которые выделяются из толпы лишь потому, что они не такие, какими бы я хотела их видеть. Конечно, мне всегда интересно спросить человека, для чего он что-то изменил в себе, но это лишь для того, чтобы удовлетворить свой интерес. Не более того.

Кстати, есть люди, которые будут советовать вам ничего в себе не менять лишь потому, что они сами этого хотят, но не могут позволить. Например, одна моя знакомая обладает редкими бровями и всегда плачется, что нет денег их сделать. Когда она сделала мне комплимент о моих бровях, я ей сообщила, что у меня перманентный макияж, на что я услышала: «Ой, ты что?! Зачем тебе это? Я вот тоже хочу сделать, но эти ценники того не стоят! Зря ты себе сделала. Лучше бы на другое эти деньги потратила». Я ей, конечно, сказала, что со своим кошельком я разберусь сама, но поняла, что это типичная зависть.

Хорошо, когда все люди любят себя такими, какими они родились, но, если у человека есть нюансы, которые он сам в себе не воспринимает, не стоит лезть к нему со своими советами и мнением. Особенно если вас не просят об этом.

Жизнь, как известно, нам дана одна, и если о сделанном человек пожалеет, то всегда сможет исправить свои ошибки — татуировки вывести, импланты достать, волосы перекрасить.

Марина К.