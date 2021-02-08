В деревне под Слуцком из-за ремонта отключат электроэнергию. Жители переживают, что замёрзнут

Жительница деревни Падерские Огородники прислала в «Кур'ер» объявление, что два дня подряд, 9 и 10 февраля, с 9.00 до 17.00 у них будут отключать электроэнергию. Екатерина переживает, что сейчас морозы, а газовый котёл на электричестве, и что её ребёнок будет мёрзнуть.

У случчанки в доме также два аквариума, а если два часа не будет подогрева воды, который тоже на электричестве, водные обитатели погибнут.

Как пояснил «Кур'еру» Геннадий Пац, начальник Слуцких районных электрических сетей, если мороз спадёт, то они будут проводить работы по замене дефектных изоляторов. Они выявлены при обходе воздушной линии электропередачи. Заявку оформили в установленном режиме, людям развесили объявления, предупредили.

Реклама

Отключение будет на более короткий промежуток времени, чем указано в объявлении. «Мы понимаем, что у многих не только газовые котлы от электричества, но и насосы. Усилим бригады, дадим вышки и побыстрее всё это сделаем», — сказал Геннадий Пац.