Высокие цены на фрукты, отсутствие банкоматов в деревнях… Делегат ВНС о достижениях и проблемах агропромышленного комплекса

На Всебелорусское народное собрание делегирован Валерий Михалькевич, начальник сельхозфилиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Он рассказал о достижениях и проблемах АПК.

Как пишет «Беларусь сегодня», Валерий Михалькевич считает, что на форуме надо обратить внимание как на достижения в аграрной отрасли, так и проблемы. Для начала он предлагает отдать должное сделанному. Например, вспомнить, что в начале девяностых годов Беларусь убирала зерно сначала российскими комбайнами, а затем польскими или машинами других стран. Только после вмешательства главы государства на «Гомсельмаше» освоили производство белорусских зерноуборочных комбайнов. Постепенно из импортёров такой техники мы превратились в экспортёров. То же самое можно сказать и о тракторах. Много десятилетий у нас выпускалась «рабочая лошадка» — МТЗ-80. Но для работ потяжелее, скажем, вспашки или перевозки больших грузов использовалась зарубежная техника. Решили восполнить пробел, на МТЗ освоили выпуск энергонасыщенных тракторов, которые тоже экспортируют.

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— В нашем хозяйстве их уже 13, — говорит Валерий Михалькевич. — Это позволяет вовремя и качественно проводить все работы на полях и фермах. Хорошо, что в стране действует система лизинга при покупке многих видов техники. Значит, сельхозпредприятиям можно экономить большие деньги на кредитах.

Делегат предлагает посмотреть на развитие животноводства. В начале двухтысячных годов в стране преобладали старые фермы. Там было не всегда уютно и людям, и животным. С 2009 года по инициативе Главы государства началось массовое строительство современных молочно-товарных комплексов. На них сейчас производится две трети молока. Новые технологии дали эффект: два года назад преодолён рубеж 5 тысяч килограммов молока от коровы, в 2021-м ожидается 5,5 тысячи. Немало хозяйств, где показатель достигает 8—10 тысяч. Кстати, в сельхозфилиале за прошлый год он 8,8 тысячи, в нынешнем будет более 9 тысяч. Действуют четыре современных МТК. Собираются возводить ещё один.

— Государство стимулирует процесс строительства новых молочно-товарных комплексов, — говорит Валерий Михалькевич. — Облисполком выделяет средства на железобетонные конструкции и их монтаж. Если всё идёт по графику, можно надеяться и на бюджетную оплату оборудования доильных залов. Кстати, такая же поддержка была и при возведении траншей для хранения сенажа и силоса. Давно забыто такое понятие, как курганы и бурты.

Делегат считает, что всё достигнутое в АПК — результат решений, принятых на предыдущих Всебелорусских народных собраниях, госпрограмм развития села, постоянной заботы руководства страны. Однако его, как истинного гражданина своей страны, волнует и то, что пока не удалось сделать. Например, предлагает обратить внимание на качество сельскохозяйственной техники. Если зерноуборочными комбайнами сельчане довольны, то кормоуборочными — не всегда. А ведь выпускает их одно предприятие. Есть над чем работать производителям самоходных опрыскивателей и некоторых других машин для села.

Обратил внимание и на такой аспект Основных положений проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021—2025 годы. В южных районах страны будет внедряться производство теплолюбивых и засухоустойчивых бахчевых культур, грецкого ореха, абрикосов. Делегат считает: их надо развивать и в центральных районах, но своё слово должны сказать учёные, больше выводить сортов, приспособленных к нашим условиям.

Валерий Михалькевич рассказал, что в проекте программы говорится: намечено закладывать садовые насаждения на площади не менее 500 гектаров ежегодно. Планы хорошие. Однако делается это уже не первый год, а на прилавках магазинов по-прежнему слишком много импортных яблок. Почему? Своих производим немало, но проблема в том, что и в больших объёмах экспортируем в Россию. Производителям выгоднее. В результате на своём рынке получается дефицит, который компенсируется польскими яблоками. Они дороже белорусских.

— Выгоду получают экспортёры, импортёры, торговля, — размышляет делегат. — Все, кроме покупателей, вынужденных переплачивать за повседневный фрукт, который порой по цене сравнивается с цитрусовыми. В этой сфере следовало бы навести порядок. Пусть специалисты подумают как. Возможно, государство должно позаботиться об укреплении своего рынка и разрешать экспорт только при избытке такого товара. Возможен и другой вариант. Нужны хранилища для фруктов? Пусть государство поддерживает в этом вопросе тех, кто реализует их только на внутреннем рынке.

Много сказано о том, что условия жизни на селе должны приближаться к городским. Сделано в этом направлении немало. Но не всё. В некоторых агрогородках жизнь действительно почти как в райцентре. А в других среда обитания не совсем комфортная для современного человека. Например, сельчане часто жалуются, что нет банкоматов, хотя зарплату получают на карточку. Да, магазины стали выдавать наличные. Но разрешена небольшая сумма. Да и работают торговые точки не круглосуточно. А ведь сельчане из-за специфического уклада жизни чаще горожан пользуются бумажными деньгами. Почему бы не поставить банкоматы на центральных усадьбах хозяйств, предлагает делегат.

Валерий Михалькевич уверен: взвешенная оценка на ВНС достижений и проблем поможет ещё больше консолидировать наше общество, укрепить государственность, дать новый толчок развитию страны. Для этого делегаты, вернувшись домой после форума, должны сами активно воплощать в жизнь то, за что голосовали, а также вдохновлять других людей на созидательные дела.

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