Санслужба проверила магазин, где жительница Слуцка купила на полгода просроченную детскую смесь

В конце января «Кур'ер» рассказывал историю случчанки, которая накормила своего ребёнка просроченной на полгода детской смесью. Сына всего высыпало. Тогда мы не озвучивали название магазина, потому что ждали результатов его проверки санслужбой города, куда тоже обратилась мать малыша. Письмо с результатами проверки пришло в редакцию в пятницу, 5 февраля.

Светлана Игнатович, заместитель главного врача Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии, рассказала, что обращение по поводу просроченной детской смеси «Беллакт Оптимум 1+» в магазине «Санта 86» (Слуцк, ул. 2-й пер. М. Богдановича, 14) поступило к ним 25 января.

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«По состоянию на 28 января и 1 февраля детского питания с истекшим сроком годности не обнаружено, условия хранения и сроки годности соблюдались.

Вместе с тем в ходе проведения надзорных мероприятий были выявлены другие нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за которые в адрес субъекта хозяйствования направлены рекомендации по устранению недостатков, ходатайство о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности", — сообщила Светлана Игнатович.

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