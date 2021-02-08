Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в январе

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за январь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры

По итогам января на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 481 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 408 097 визитов (в 3,6 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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