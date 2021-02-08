У жителей деревни под Солигорском изъяли двухкилометровые сети. Им грозит штраф

Специалисты Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира проводят мероприятия по изъятию и добровольной выдаче запрещённых орудий рыболовства. Так удаётся предотвратить установки сетей на открытую воду после схода с водоёмов льда.

А вот жители деревни Большие Завшицы Солигорского района отказались добровольно выдать запрещённые орудия рыболовства. Они отрицали, что в доме есть сети. В ходе осмотра сотрудниками были найдены 64 сети общей длиной около 2 километров. Сельчан привлекут к административной ответственности за их хранение по ст. 15.36 КоАП РБ. Им грозит штраф от 5 до 50 базовых величин.