Продукты в Слуцке оказались дешевле, чем в России. Почему это не порадовало

Сходила вчера в ближайший магазин, купила кое-что из продуктов (на фото). Заплатила за это 15 рублей. Мне показалось, что дорого. Подумала — интересно, а сколько это же будет стоить у сына в России?

Отправила ему фото, чтобы подсчитал. Продукты в Слуцке оказались дешевле, чем в России.

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По его подсчётам получилось, что на эти покупки он потратит 760 рублей. Это больше 26 белорусских рублей.

То, что у нас дешевле, почему-то не порадовало. Если продолжить считать, то получается совсем не утешительная арифметика. Я один раз сходила в магазин и купила так, кое-что, а потратила больше 3% от моей зарплаты.

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