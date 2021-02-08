Мальчики и девочки, мужчины и женщины, правда, каждый по-своему ждёт День Святого Валентина. А это 14 февраля. Любопытны и другие праздники этой недели. Среди них — День утюга, День презерватива. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, читайте в обзоре «Кур'ера». Что-то обязательно подойдёт и вам.

8 февраля — народный праздник Фёдор-поминальник. Считается одним из самых мистических и загадочных дней в году. По поверью в этот день покойники, которые скучают по родным, а также по Земле, могут покинуть загробный мир и навестить живых родственников. В этот день стоит заказать молебен, окропить дом и двор святой водой.

Считается одним из самых мистических и загадочных дней в году. По поверью в этот день покойники, которые скучают по родным, а также по Земле, могут покинуть загробный мир и навестить живых родственников. В этот день стоит заказать молебен, окропить дом и двор святой водой. 9 февраля — Международный день стоматолога. Неожиданное открытие учёных США и Франции доказало, что древние «стоматологи» использовали что-то вроде бормашины ещё 9 тысяч лет назад. Стоматологи древних времён могли делать идеальные отверстия диаметром 1−3 мм и глубиной до 3,5 мм.

Неожиданное открытие учёных США и Франции доказало, что древние «стоматологи» использовали что-то вроде бормашины ещё 9 тысяч лет назад. Стоматологи древних времён могли делать идеальные отверстия диаметром 1−3 мм и глубиной до 3,5 мм. 9 февраля — Международный день безопасного интернета. Праздник учреждён в 2004 году.

— Праздник учреждён в 2004 году. 10 февраля — День рождения утюга. Первое документальное упоминание об утюге относится к 10 февраля 1636 года в царской книге регистрации расходов. Древний утюг был монолитным и весил 10 кг. До этого в качестве «утюга» использовали нагретые камни. Первый электрический утюг запатентовал американец Генри Сили 6 июня 1882 года.

Первое документальное упоминание об утюге относится к 10 февраля 1636 года в царской книге регистрации расходов. Древний утюг был монолитным и весил 10 кг. До этого в качестве «утюга» использовали нагретые камни. Первый электрический утюг запатентовал американец Генри Сили 6 июня 1882 года. 11 февраля — Всемирный день больного. Впервые этот день отметили 11 февраля 1993 года. Это был знак привлечения внимания к тем, кто болен, а также к профилактике болезней и ведению здорового образа жизни.

Впервые этот день отметили 11 февраля 1993 года. Это был знак привлечения внимания к тем, кто болен, а также к профилактике болезней и ведению здорового образа жизни. 12 февраля — Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина. Праздник имеет два названия. Это день рождения знаменитого английского учёного-натуралиста Чарльза Дарвина. А второе название — Международный день науки и гуманизма, связывает научные открытия и ценность жизни.

Праздник имеет два названия. Это день рождения знаменитого английского учёного-натуралиста Чарльза Дарвина. А второе название — Международный день науки и гуманизма, связывает научные открытия и ценность жизни. 13 февраля — Международный день презерватива. Отмечается с 2007 года. История презервативов насчитывает по крайней мере 400 лет. Он был изобретён в начале XVI века доктором Чарльзом Кондомом для Генриха VIII и был изготовлен из слизистой оболочки кишечника овцы. Но есть данные об их использовании в Древнем Египте и Древнем Риме.

Отмечается с 2007 года. История презервативов насчитывает по крайней мере 400 лет. Он был изобретён в начале XVI века доктором Чарльзом Кондомом для Генриха VIII и был изготовлен из слизистой оболочки кишечника овцы. Но есть данные об их использовании в Древнем Египте и Древнем Риме. 14 февраля — День святого Валентина, или День всех влюблённых. Этот праздник прочно укоренился, хотя у славян есть свой праздник любви — День Петра и Февронии, отмечаемый летом. Единственная страна, где этот праздник запрещён под страхом огромных штрафов, — Саудовская Аравия.