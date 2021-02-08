«Надёжный друг, который никогда не предавал». Ушёл из жизни Владимир Стельмашонок, педагог из Слуцка

Отдел писем
-
0
«Надёжный друг, который никогда не предавал». Ушёл из жизни Владимир Стельмашонок, педагог из Слуцка
Владимир Стельмашонок. Фото предоставлено Владимиром Хворовым

Владимир Фёдорович Стельмашонок родился в деревне Липень Осиповичского района Могилёвской области.

Преподавал математику. На протяжении более 40 лет учил детей во многих школах Слуцка. Некоторое время был директором средней школы № 2, заместителем директора сельскохозяйственного профессионального лицея. До последних дней преподавал в Слуцком государственном колледже.

Реклама

Владимир Фёдорович увлекался физкультурой и рыбалкой, любил собирать ягоды и грибы.

«Надёжный друг, который никогда не предавал, — пишет о Владимире Стельмашонке его друг Владимир Хворов. — Сложно подобрать слова утешения супруге, детям, родным и близким Владимира Фёдоровича. Потерю не восполнить. Покинув этот мир, он навсегда останется в наших сердцах. Пока мы живы, мы будем хранить светлую память о нём!»

Владимир Стельмашонок умер 4 февраля на 65-м году жизни в Слуцке. Похоронен на кладбище в Новодворцах.

В рубрике «О тех, кого больше с нами нет» «Кур'ер» публикует добрые слова и воспоминания о тех, кто ушёл из жизни. Если вы понесли утрату, вы можете разместить в рубрике добрые слова о вашем умершем близком. Это бесплатно. Для этого принесите в редакцию (ул. Ленина, 128) или вышлите на вайбер (+375 44) 53 99 056 фотографию свидетельства о смерти. С вами свяжутся для беседы. Справки — по указанному телефону.