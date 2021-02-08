Два жителя Любанского района отобрали пистолет у милиционера и угрожали ему расправой

Два жителя деревни Красная Поляна Любанского района выпили и поехали кататься на мотоцикле. Их остановили сотрудники милиции. Мужчины устроили драку с правоохранителем, отбирали у него табельное оружие, обзывали и угрожали расправой. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мужчина схватил руку милиционера с пистолетом и направил ему же в голову

3 сентября 2020 года 27-летний житель деревни Красная Поляна выпивал спиртное вместе с 43-летним дядей. Мужчины решили прокатиться на мотоцикле. Возле агрогородка Сосны Любанского района их остановил участковый инспектор. Правоохранитель собирался оформить протокол об административном нарушении за езду в пьяном виде.

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Мужчины не согласились с законными требованиями сотрудника милиции и напали на него: повалили на землю и нанесли более 10 ударов в область головы и туловища. При этом нападавшие матерились и угрожали расправой.

Также мужчины пытались завладеть табельным огнестрельным оружием — пистолетом Макарова с патронами.

Участковый выстрелил в воздух, а 43-летний мужчина схватил его руку с пистолетом и направил ему же в голову, сорвав при этом видеорегистратор. Нарушители пытались скрыться с места происшествия на мотоцикле, но были задержаны.

Сотрудники УСК по Минской области допросили обвиняемых, потерпевшего и свидетелей. Осмотрели место происшествия и изъяли предметы и объекты, имеющие отношение к делу. А также приобщили и другие документы, заключения экспертиз.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 294 (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершённое группой лиц, путём разбоя) УК РБ. 43-летнему нападавшему также предъявлено обвинение по ст. 364 (насилие и угроза его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности), а 27-летнему — по ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряжённое с применением насилия и угрозой его применения) УК РБ.