Удивлять любимых и дарить радость и улыбки – главная особенность «Красного пищевика»

К 14 февраля, Дню всех влюбленных, наша фабрика «Красный пищевик» вновь традиционно готова и во всеоружии. Теперь не нужно думать о том, как заставить любимые глаза родного человека светиться от радости, ведь мы всё сделали за вас!

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О том, как подарить второй половинке сердце

В прошлом году мы впервые решили удивить покупателя тематическими сладостями к 14 февраля, и очень приятно, что наша задумка пришлась по душе. Поэтому и в 2021 году к празднику всех влюблённых мы выпустим в продажу лимитированную продукцию, которая, без сомнения, станет прекрасным подарком для дорогих и близких людей. Очень вкусный фигурный шоколад в форме сердца со взрывной карамелью, сублимированными ягодами малины и воздушным рисом станет отличным признанием в любви, а фигурный розовый зефир в форме сердца без слов расскажет о ваших чувствах. Ну и, конечно же, зефирный торт с мармеладной вишнёвой прослойкой с романтическим названием «Зефирное Наслаждение», который не оставит равнодушным ни одного любителя сладкого. Вся продукция исключительно ручной работы, что придаёт ей эксклюзивность.

Ну, а чтобы оформить подарок как можно красивее, каждый покупатель сможет приобрести для них специальные индивидуальные коробочки, в которых зефир и шоколад в форме сердца смотрятся просто восхитительно. К слову, туда же можно вложить и специальные открытки с пожеланиями и признаниями в любви любимым людям. 14 февраля с «Красным пищевиком» — это не только вкусно, но и очень романтично!

Ну и, конечно же, на постоянной основе в фирменных магазинах можно приобрести специальный сувенир зефира в шоколаде в чехле «Сладкой любви» от «Красного пищевика». Так обычный сладкий подарок приобретёт романтический оттенок и, конечно же, удивит и обрадует любимого человека.

Ко Дню всех влюблённых наша фабрика запускает акцию, по условиям которой с 10 по 14 февраля при покупке продукции на 25 рублей в одном чеке покупатель получает в подарок стильную и эксклюзивную упаковку от «Красного пищевика» в форме сердца. Эта упаковка станет отличным дополнением к словам любви и сладостям!

К слову, 14 февраля — не единственный праздник, к которому мы готовимся. Впереди, например, День мужчин, 8 Марта, для которого у «Красного пищевика» тоже припасено немало сюрпризов. За всеми новинками следите на сайте zefir.bу и в соцсетях фабрики.

Магазин «Красный пищевик» работает:

• понедельник-пятница — с 09.00 до 19.00;

• суббота-воскресенье — с 09.00 до 18.00;

• санитарный день: последний день месяца.

Телефон: +375 44 460 66 77

ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279