«Поморозили носики, погрели животики». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 1 по 7 февраля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Публикация от Гордей Александрович (@gordeytypik_2015)

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Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa)

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Публикация от Мила Нестеренко г. Слуцк (@milanesterenko88)

 

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Публикация от Князева Яна (@kniazeva_yana)

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Публикация от alexandr_pastushkov (@pastushkov_stihi)

 

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Публикация от Танюша Корольчук (@tanyushakorolchuk)

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Публикация от Екатерина (@ekaterina_kudia)

 

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Публикация от Клавдия Щекотович (@klavdiiashchekotovich)

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Публикация от сердца дворов (@etorealnost)

 

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Публикация от Александр Харитончик (@alexander_kharitonchik)