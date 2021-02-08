«Поморозили носики, погрели животики». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 1 по 7 февраля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гордей Александрович (@gordeytypik_2015)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мила Нестеренко г. Слуцк (@milanesterenko88)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Князева Яна (@kniazeva_yana)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от alexandr_pastushkov (@pastushkov_stihi)

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